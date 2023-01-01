mor ve ötesi 2022'nin son konserini verdi

Türkiye’nin müzik tarihine 20 yılı aşkın süredir unutulmaz eserler bırakan mor ve ötesi, 2023 yılını Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dört bin müzikseverle kutladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 02:00
mor ve ötesi 2022'nin son konserini verdi
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Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren mor ve ötesi, müzikseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.


Mor ve Ötesi müzik müziksever

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