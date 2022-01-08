Tan Oral, çizimleriyle gazeteleri selamlıyor
Tan Oral’ın eserlerinin yer aldığı sergi, 13 Ocak Perşembe Schneidertempel Sanat Merkezi'nde açılıyor.
Çizgileri gazete, dergi ve internet haber sitelerinde izlenen Tan Oral’ın, Schneidertempel Sanat Merkezi galerisinde 2022’nin ilk sergisi “GAZETE” adıyla 13 Ocak Perşembe günü açılıyor. 50 yıldır gazetecilik yapan, çizerliğin keyifli ve zorlu günlerini yaşayan, bunları çizen ve günü gününe çalıştığı gazetelerde yayımlayan Tan Oral, bu sergide “gazete kâğıdını” selamlıyor.
Sosyal medyanın yaygınlaşması, akıllı telefonlarla anlık haber alma olanağı, dijital haber kaynaklarının çoğalması ile basılı gazete bitiyor mu tartışmaları sürerken, bir yandan da gazeteye dokunmayı seven, sayfaları çevirmekten keyif alanlar devam ediyor. Üstündeki haber ve makaleler kadar kendisinin maddesi de iddiası ve yarattığı etkisi de dünyadaki önemini henüz koruyor. Sergide yer alan çizimler, bu konuların yıllar içinde bıraktığı izleri sürüyor.
Sergi, Schneidertempel Sanat Merkezi-Galata’da 6 Şubat’a kadar gezilebilir.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye ek zam ile ilgili yeni gelişme
- Kavcıoğlu'ndan dolar kuru açıklaması
- Fed, doların ateşini yakacak
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- ROK'tan çarpıcı iddia: Ortalık karışacak
- Motorine ve benzine yeni zam iddiası
- Leonardo DiCaprio'dan 'Türkiye' paylaşımı
- Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Benzine ve motorine dev oranda geldi!