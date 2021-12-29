Tanıdık Cepheler sergisi Evin Sanat Galerisi’nde

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Bebek, Evin Sanat Galerisi’nde yılın son sergisi “Tanıdık Cepheler” 16 Aralık’ta açıldı. Sergide aynı dönemlerde farklı şehir ve ekollerde yetişen iki kadın sanatçı Gökçen Ataman ve Setenay Alpsoy’un şehir cephelerini yorumlayan yapıtlarından oluşan sıra dışı birliktelik görülüyor.

Her ne kadar güzel sanatların iki farklı dalından da gelseler, kenti irdeleyen bina cepheleri, ikisinin de değişik malzeme ve tekniklerle yarattıkları sanatsal çalışmalarında tekrar tekrar kullandıkları ortak öğe.

Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden 2005 ‘te mezun olan, 2021 “Mellow Art Prize” özel ödülüne değer görülen Gökçen Ataman yurtdışında da takdir gören çalışmalarını şöyle betimliyor: “Yapıtlarımda insanın yaşadığı yer ile olan işgale dayalı ilişkisi, kültürel mirasa olan tahrip edici yaklaşımı, şehirleşirken benimsediği gelip geçicilik anlayışı ve en önemlisi, bir türlü doymak bilmeyen inşa etme dürtüsü yer alıyor.”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Neş’e Erdok Atölyesi’nden aynı sene mezun olan, 2019 yılında “İETT Blokları I” ve “İETT Blokları II” eserleri One Thousand Museum’un kalıcı koleksiyonuna seçilen, “The Trinity Buoy Wharf Drawing 2020” ödülünü kazandığı eseri “Gayrettepe Son Durak” altı ay boyunca İngiltere’nin çeşitli şehirlerinde sergilenen Setenay Alpsoy “Kent ve cepheler” konusu etrafında şekillenen işleriyle dışarıda da ses getiren, rahmetli Evin İyem’in çok genç yaşında fark edip galeriye kattığı bir sanatçı.

BİRLİKTE ÜRETİM...

Alpsoy’a “Tanıdık Cepheler” sergisinin doğuş sürecini sorduk: “Tam bir sene evvel 7. kişisel sergim “Saydam Şehrin İçinden” sonrasında, pandemi kısıtlamaları hâlâ ağır bir şekilde devam ederken, hayat şartlarının içinde atölyeye gidebileceğim zamanı ve fırsatı bulamıyordum. O sergide de yer alan karakalem desenlerde yakaladığım anlatım, detaylardaki zenginlikle yeni işlere başladım. Boyutları gittikçe büyüyen ve detaylanan karakalem desenler oluştu. Şehirden beslenen, kâğıt ile üreten sanatçı arkadaşım Gökçen ile birlikte sergileme fikri de bu işlerle birlikte doğdu. Daha önce bir karma sergide bir araya gelen işlerimiz tekrar yan yana geldi. Fakat şimdiki karma sergi değil. Bu kez birbirimizin işlerine de müdahale ediyoruz ve birlikte üretiyoruz. Sergi sürecinde daha önce çalışmadığım bir baskı türü olan serigrafi ile tanıştım ve üretimler yaptım. Sergide karakalem olarak izlenecek desenlerin bazılarını serigrafi baskılar halinde farklı farklı renklendirilmiş kâğıtlara baskı şeklinde de izleyebileceksiniz.”

Tanıdık Cepheler sergisi 21 Ocak 2022’ye dek Evin Sanat Galerisi’nde meraklısıyla buluşacak.