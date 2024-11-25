Tarihi Mehmed Ağa Camii’nde PVC skandalı: 439 yıllık yapıya plastik pencereler takıldı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:34

Fatih’te Sultan 3. Murat’ın Darüssaade Ağası Mehmed Ağa tarafından 1585 yılında inşa edilen ve Mimar Davud Ağa’ya yaptırılan Mehmed Ağa Camii, restorasyon adı altında yapılan uygunsuz müdahalelerle tarihi dokusunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi camiye takılan plastik PVC pencereler, estetik ve mimari yapıya zarar vererek büyük tepki topladı.

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “PVC pencereler caminin orijinal yapısını bozuyor. Daha ucuz olduğu için tercih ediliyor ama bu, tarihi eserlere büyük zarar veriyor” diyerek yapılan değişikliğin yanlışlığını vurguladı. Ayrıca, cami çevresindeki sadaka taşlarının betona gömülmesi ve tarihi hamamın harap durumu da dikkat çekti.

TARİH YOK OLUYOR

Külliyenin içerisinde yer alan hamam, yaklaşık bir yıl önce kapatılmış ve harap bir halde bırakılmış durumda. Hamamın dış cephesine ve yapının kenarlarına ilgisiz eklentiler yapılırken, külliyenin çeşmeleri de betonla kaplanarak üzerine yazılar yazılmış.

“SADAKA TAŞLARI KAYBOLUYOR”

Cami çevresindeki tarihi sadaka taşlarının beton içine gömülerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Yavaşçay, “Bu taşların yüzeye çıkarılıp koruma altına alınması gerekiyor. Aksi halde tarihi bir miras daha kaybolacak” dedi.