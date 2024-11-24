UNESCO kenti Safranbolu'daki tarihi yapılar beyaza büründü

Yayınlanma: 24.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 24.11.2024 - 15:56

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

İl merkezi ve çevre ilçelerde dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların çatıları beyaza büründü. Tarihi yapılar, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Kar altındaki tarihi güzellikler, ilçeye hakim bir noktada bulunan Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlenirken, manzarayı görmek isteyenler terasta yoğunluk oluşturdu.

"KONAKLAR BEYAZ GELİNLİK GİYMİŞ GİBİLER"

Manzarayı seyretmeye gelen ziyaretçilerden Eylem Aydın, karın bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Her yer bembeyaz olmuş, mükemmel bir duygu. Konaklar beyaz gelinlik giymiş gibiler, mükemmeller." ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Emine Berre İçöz ise, Safranbolu evlerinin kar yağışıyla daha da güzel bir hale geldiğini dile getirerek, "Şu an Hıdırlık Seyir Terası'ndayız. Tarihi konakların karla kaplı görüntüsü gerçekten çok güzel bir manzara sunuyor." dedi.

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı, yalnızca Safranbolu ilçesinde değil, Karabük genelinde de etkili oldu. Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı görüldü.

Soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte Safranbolu, hem tarihi güzellikleri hem de kış manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.