Tarkan, İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı nedeniyle verdiği halk konseriyle milyonlara umut aşıladı, bayram yaşattı

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Ne bir festivalde pop konseri ne de sıradan bir tören. Adeta bir şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı değildi kutlanan, karanlıkları, umutsuzlukları geride bırakmak, geleceğe umut ve neşeyle bakmak için yapılan bir totem, toplu ayindi! Sabahtan başlayan gösteriler, danslarla sürerken kapanıştaki Tarkan konseriyle coşku doruğa tırmandı. Tarkan, duruşuyla, şarkılarıyla, benimsediği değerlerle sadece bir pop şarkıcısı değil hiç kuşkusuz. Herkesi birleştiren, sadece bizi değil, dünyayı hayran bırakan bir mega star.

Uzun süredir konser vermiyordu, hatta şarkı bile yapmıyordu ama bir yaptı bir yaptı; Geççek şarkısı geçtiğimiz yılın hem pandemi, hem siyasal iklim üzerinden umut aşılayan sözleri oldu. Bir ticari etkinlik dışında sahne almamışken davet üzerine çok sevdiği İzmir’de sahneye çıkmayı kabul etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin bütün Kordon boyuna bir etkinlik ve konser alanı hazırladı. Ne ki Türkiye’nin en büyük sahnesi, iki gün kala, yıkıldı! F16’ların ses duvarını aşması mıydı gerekçe, İzmir’in meşhur rüzgârı mı, hesap hatası mı, kesin değil. Konser Gündoğdu Meydanı’na alındı. Tarkan üzüldü ama gelmekten vazgeçmedi, bir günlük bir provadan sonra sahneye çıktı!

UÇAKLAR DOLDU, İNSANLAR ALANA SIĞAMADI

Bir gün öncesinden uçaklarda ve otellerde yer kalmadı. Şarkıcı Melek Mosso bile “hâlâ havaalanında uçak bekliyorum” diye tweet atanlardandı. Tarkan coşkusu aslında İzmir’e geldiği andan itibaren başladı. Otelinden çıkarken kapıda onu bekleyenler, prova yaptığı stüdyonun önüne gidenler derken heyecan git gide tırmandı. Sahneyi gören balkonların 500 dolara kiralandığını Tarkan bile duymuştu, konseri sırasında onları göstererek “O meşhur balkonlar bunlar mı?” diye laf attı! Tabii ki meydana bakan lokantaların rezervasyonları da günler öncesinden kapandı. Meydan ise sabah saatlerinde dolmaya başladı. Konser alanına, yani Kordon’a sabahtan girip Tarkan’ı en önlerden takip etmek isteyenlerin sayısı çok fazlaydı, şehir dışından gelen insan sayısı da... Konser saati yaklaştıkça kalabalık daha da arttı, fotoğraf ve videolarda sahilde görülen kalabalığın bir o kadarı da Kordon’a giremedi. Kordon tıklım tıklımdı, arkadaki büyük çoğunluğun sahneyi görmesine imkân yoktu. O yüzden belli aralıklarla 10’dan fazla dev ekran yerleştirilmişti. Konser alanının büyüklüğü nedeniyle sahneyle en sondaki dev ekran arasında senkron farkı bile oluşuyordu. Gelmek isteyen herkes gelebilseydi, Guiness Rekorlar Kitabı’na girecek bir “En kalabalık Halk Konseri” rekoru kırılabilirdi. İki milyona yakın kişi konseri izledi.

TÜRKİYE’NİN KALBİ İZMİR’DEYDİ

İzmir’de meydanda olup da konseri izleyenler dışında aslında bütün Türkiye’nin kalbi İzmir’de atıyor, herkes Tarkan’ı izlemek istiyordu. Halk TV, Tele1, KRT ekranlarını izlemeye çalışanlar, iki şarkı dışında yayın kesilince kanalları eleştiri bombardımanına tuttular. Başta Halk TV’de programcılar sık sık eleştirileri, “Telif hakları yüzünden yayımlayamıyoruz” diye yanıtlamak zorunda kaldılar. Bu arada sosyal medya Tarkan konseriyle adeta yıkıldı. Televizyonların konseri veremediğini gören İzmir dışındaki seyirciler YouTube’a yüklendi. Birbirleriyle konserden telefonlarıyla canlı yayın yapanların adreslerini paylaştı. Gezgincikereviz hesaplı gazeteci bir arkadaşımızın yayın yapan hesabı, 35 bin izleyiciye ulaştı!

Programda konserin bir buçuk saat süreceği yazılıydı ancak Tarkan iki saatten fazla sahnede kaldı, konser bittiğinde saat gece 24.00’ü geçiyordu. Tarkan, “Bitirelim mi artık, bitirmeyelim mi? Sabaha kadar sürsün mü? Benim de hiç gidesim yok” dedi konser sonuna doğru şarkı aralarında. Sürse sürerdi, insanlar hazırlıklarını buna göre yapmıştı. Kimisi kamp sandalyesiyle gelmiş, kimisi çimlere uzanmış, kimisi son şarkıda bile yorulmadan oynuyordu, çimlerde konser sonuna doğru uyuklayanlar bile vardı.

Şarkı aralarında seyirciyle hep iletişim halinde oldu. Konserlerinin devam edeceğinin ve İzmir’le bir daha arayı bu kadar açmayacağının sinyalini verdi. Her konuşmasında umut verdi, “Her şeye kafayı takmayın, gördünüz sahnem yıkıldı. Hayat bu ne olacağı belli olmuyor. Birbirimizi sevmemiz lazım. Biz öyle bir milletiz, onu bir daha yakalamamız lazım” dedi. 30 yıllık kariyerinin en kalabalık konserini verdiğini dile getirdi.

Bu konser, dünyada bugüne kadar yapılmış ücretsiz halk konserleri içinde beşinci en kalabalık konser oldu. O da Kordon’a daha fazla kişi giremediği için en kalabalık konser Moskova Kızıl Meydan’da bir yılbaşı konseri. Diğerleri de hep meydanlarda yapılmış.

İZMİR’İ ÇOK ÖZLEMİŞ...

Tarkan sahneye saat 22.00’de “Yolla” şarkısıyla çıktı. Bu coşkulu giriş hareketli şarkılarla sürdü. Tarkan, yaklaşık 10 yıldır İzmir’e gelmemenin acısını çıkarıyordu. En sevilen şarkılarını teker teker söylerken dans da ediyor, coşkuyu bir an bile düşürmüyordu. İzmir’i çok özlemişti, bir şarkı arasında kendi de bunu söyledi, hatta seyirciyle konuşurken orkestra arkadaşlarına dönüp, “Pardon arkadaşlar yine çenem düştü” dedi.

Tarkan “Unutmamalı” şarkısından öne kıyafetini değiştirmek için içeri giderken orkestra şarkının melodilerini dev ekranlara yansıtılan Atatürk görseliyle birlikte çaldı.

Tarkan konseri öncesi Kurtuluş Savaşı’nı ve İzmir’in kurtuluşunu anlatan interaktif dev bir sahne şovu yapıldı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli teatral gösteri büyük beğeni topladı. Toplam 1300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer’in bu büyük başarısı da yine sosyal medyada trollere saldırı fırsatı oldu!

İzmir’in Dağlarında çiçekler açar şarkısı da sık sık söylendi ve yer gök “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” sözleriyle inledi.

TUNÇ SOYER’İN BÜYÜK BAŞARISI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu Duru’yla konseri takip etti. Kılıçdaroğlu konserde hiç yerine oturmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konseri eşi Neptün Soyer ve kızlarıyla coşku içinde izledi. Soyer, konserin sonuna doğru sahneye çıkarak zeytin ağaçları ve doğayla ilgili hassasiyeti bilinen Tarkan’a zeytin fidanı hediye etti.

Tarkan İzmir Marşı’nı iki kez söyledi. İlkini söylerken sahneye bir hayranının atlaması üzerine İzmir Marşı bölününce tekrar seslendirdi. Güvenlik görevlilerine de “Sevgidendir, arkadaşı hırpalamayın” diye uyarıda bulundu.

Konser boyunca iki kez kıyafetini değiştirdi. O klasik danslarını yaparken gömleğinin düğmelerini çözdü, Tarkan’ın dansları sosyal medyada olay oldu.

“Dudu” şarkısındaki, “Biz böyle bilir böyle yaşarız” sözleri ve Tarkan’ın sahne performansı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Ücretsiz halk konserinde istisnasız her kesimden insan Tarkan’ı izlemeye gelmişti. Unutulmaz konser, “Tarkan muhalefete hapsolmamalı” gibi art niyetli söylemlere yanıt niteliğindeydi.