Tarkan'dan İzmir konseri paylaşımı: 'Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı...'
Megastar olarak anılan pop şarkıcısı Tarkan’ın İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konser dünya tarihine geçti. ‘Tarihin En Kalabalık Konserleri’ listesine giren konsere ilişkin Tarkan sosyal medya hesabından yeni açıklamada bulundu.
İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı şerefine gerçekleştirilen ve hâlâ tüm ülkenin gündeminde olan Tarkan konseri, katılımcı sayısıyla Wikipedia’nın ‘Tarihin En Kalabalık Konserleri’ listesine girdi
"NE KADAR ÖZLEMİŞİZ..."
Konser hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı" dedi.
Tarkan şöyle devam etti:
"Çünkü biz biliriz aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.
Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüzbinlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi."
Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı… #9Eylül #İzmir pic.twitter.com/1coaq577Ud— Tarkan (@tarkan) September 10, 2022
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