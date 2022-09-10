Rahatsızlıkları bitmiyor: Yandaş Tuğrul Selmanoğlu'dan Tarkan’a köçek benzetmesi
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü için verilen konser, dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak tarihe geçti. Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu ise Tarkan'ı hedef alarak 'köçek' benzetmesinde bulundu.
İzmir, kurtuluşunun 100. yılını dün büyük bir coşkuyla kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarkan konserinin gerçekleştiği Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım doldu.
Tarkan konseri için yüzbinler Gündoğdu Meydanı'na aktı. Saat 22.00'da sahneye çıkan Megastar Tarkan, şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
SOYER VE TARKAN'I HEDEF ALDILAR
Öte yandan konser sırasında ve sonrasında siyasetçiler, iktidara yakın isimler ve troller İzmir’in kurtuluşunun kutlanmasını, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tarkan’ı hedef aldı.
'KÖÇEK' BENZETMESİ
O isimlerden biri de yine iktidara yakınlığıyla bilinen Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu.
Muhalefet partilerini ve Tarkan’ı hedef alan Selmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Başlarında lider profili olmadığı için, ümitlerini geççek geççek diye kıvıran bir köçeğe bağlamış siyasi rakiplerimiz var... Bunlara karşı siyaset yapmak zorunda olmak da bizim imtihanımız..."
Başlarında Lider profili olmadığı için, ümitlerini geççek geççek diye kıvıran bir köçeğe bağlamış siyasi rakiplerimiz var...— Tuğrul SELMANOĞLU (@tselmanoglu) September 10, 2022
Bunlara karşı siyaset yapmak zorunda olmak da bizim imtihanımız...
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