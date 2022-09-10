Cem Yılmaz'dan Tarkan paylaşımı: 'Çok yaşa Tarkan; yalnızca güzel şeyler güzeldir, gerisi boş'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 19:01

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Ünlü sanatçı Tarkan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Megastar'ı hem konser alanından hem de YouTube'dan binlerce kişi izledi.

Komedyen Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından konserin ardından paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Çok yaşa Tarkan sün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))"