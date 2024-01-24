Tartışmalar sürüyor: Ayasofya’da indirim de yok

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Ayasofya’nın giriş ücretlerindeki uygulama hem kafa karıştırıyor hem de “Nerede denetim?” dedirtiyor. Çünkü müze katını gezmek isteyen herkes TC vatandaşı olsa dahi giriş ücreti 25 Avro, camiye girmek istiyorsanız ücretsiz. Her iki katı da gezmek isteyen turiste ise 50 Avro. Bu arada; müzekart, öğretmen, basın kartı geçerli değil ve öğrenci, indirimi yok.

‘ÖDEMEYİ AVRO İLE YAPTIM’

Ayasofya müze mi, cami mi? Peki mademki cami o zaman niye para alınıyor, müze ise niye baş örtülüyor? Bu sorular bu kadar ile sınırlı değil tabii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı neden kendi ülkesinde bulunan kültürel mirası ziyaret etmek için Avro üzerinden para ödüyor? Neden yabancı bir turist ile aynı parayı ödüyor? Bu arada başka bir Müslüman ülkeden geldiyseniz yani Müslümansanız ve cami de ibadet etmek istiyorsanız camiye girebilmek için yine 25 Avro ödüyorsunuz.

Yakın zamanda Ayasofya’yı görmeye giden, sosyal medya hesabından da isyan eden tiyatro sanatçısı Berna Laçin ile konuştuk. “Kendi ülkemin devlet kuruluşu benimle döviz üzerinden alışveriş yaptı” diyen Laçin, önceki gün gittiği Ayasofya’da yaşadıkları anlattı, “Yıllardır gittiğim Ayasofya Müzesi’ne kişi başı 25 Avro (850 TL) ödedim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeye rastlamazsınız” diyor. Ayasofya’da iskeleler kalktıktan sonra kızıyla tekrar görmek istediğini söyleyen Laçin, “Bu arada Avro yoksa kuru 34 ile çarpıyorlar. Bu da yeni Türkiye ahlak anlayışı mı? Benim üzerimde 30 Avro vardı verdim. 5 Avro da para üstü aldım. Kızım için de kredi kartından ödeme yaptım, onu Türk parası ile çektiler. Ama hâlâ niye Avro ile ve ben kendi mirasımı para ile gördüm bunu anlamış değilim” diyor. TC vatandaşının kimlik ibrazı ile sadece alt kat kısmına ücretsiz girebildiği Ayasofya’da, yabancılar üst kata çıksın, TC vatandaşı da sadece alt katı gezsin mantığıyla hareket edildiğini söyleyen Laçin, “Onlarca belki yüz kere gittim. Hatta gece Ayasofya turuna da gittim ki çok keyifliydi. Eskiden haftada bir en az on beş günde bir giderdik. Restorasyon vardı yıllardır, sonraki halini görmek istedi kızım. Ama bundan sonra öyle devam ederse üst kata çıkamam ne yazık ki bu fiyatla. O kadar çok anlamadığım uygulama var ki. Turistler cami kısmına ayrı, üst kata çıkmak için ayrı para ödüyor. Grup indirimi de yapmışlar, 50 Avro yerine 47.5 Avro alıyorlar. Sonra turistlerin de müzede başını örtmesi isteniyor. Biz müze katını gezerken saçı görünen turisti görevliler anlaşılması zor bir İngilizce ile uyardı. Başınızı kapatın dediler. Şaşırdık kaldık. Çünkü Bizans mozaikleri var, üst kat bir ibadet yeri değil, üstelik ibadet edenlerin görebileceği bir yer de değil” diyor.