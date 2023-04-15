Tatar, Ankaralı okurlarıyla buluşacak

Yayınlanma: 15.04.2023 - 14:19

Güncelleme: 15.04.2023 - 14:20

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) İzmir İl Başkanı Dr. Cengiz Tatar, “İstikbal Göklerdedir Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı“ adlı kitabını Ankaralı okurları için imzalayacak. İmza etkinliği, 16 Nisan Pazar günü, saat 13.00’te Selanik Caddesi, No:34 Kat:5 Kızılay adresindeki TESUD Genel Merkezi’nde yapılacak.

TÜRK HAVACILIĞININ İLKLERİ

Tatar’ın kitabında, İnönü ve Sakarya ile Büyük Taarruz’daki Milli Mücadele Havacılığı pratiği, Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu ve Türk Hava Kunumu’nun kuruluşu, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in ilkleri, Ankara Rüzgar Tüneli, ilk uçak ve motor fabrikalarının kuruluşu, Vecihi Hürkuş, İlk yerli uçak üreticisi Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Türk Hava Yolları’nın kuruluşu gibi konu başlıkları bulunuyor.