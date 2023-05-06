Tatil Kitabı filminin konusu ne? Tatil Kitabı filminin oyuncuları kim? Tatil Kitabı filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:49

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:49

Tatil Kitabı, Seyfi Teoman tarafından yazılıp yönetilmiş, 2008 yılı yapımı sinema filmi. 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali' nde Yılın En İyi Türk Filmi ödülüne layık görüldü.

TATİL KİTABI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Mustafa oğlunun üniversite okumasına karşı çıkan, yobaz kafalı bir esnaftır. İstanbul'da okuyan büyük oğlu Veysel'in ikbaliyle oynamaktan çekinmez. Onun üniversite sınavına girme isteğine karşı çıkan Mustafa, çekingen bir çocuk olan Ali'yi de yaz tatilinde çalışıp ticaret öğrenmeye zorlar. Mustafa’nın eşi Güler ve kardeşi Hasan'la aralarında da sürekli bir gerilim vardır. Tüm bu gerginlikler, Mustafa'nın, iş için gittiği Ürgüp'ten dönüşte komaya girmesiyle geri plâna itilir. 2004 yılında çektiği Apartman adlı kısa filmiyle pek çok ödül alan Seyfi Teoman, ilk uzun metraj çalışması olan Tatil Kitabı ile ödülleri topluyor. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde en iyi Türk filmi ödülü alan filmin dünya çapında başka ödülleri de bulunuyor.

TATİL KİTABI OYUNCULARI KİM?

Taner Birsel - Hasan

Osman İnan - Mustafa

Tayfun Günay - Ali

Harun Özüağ - Veysel

Onurcan Alavi - İbrahim

Zafer İnan - Zafer

Ekrem Şenel - Ahmet

Mahir Özel - Başçavuş

Burcu Şanlı - Plajdaki Kadın

Rıza Akın - Misafir Oyuncu

Cengiz Altunaydın - Öğretmen Seslendirmesi

Şems Baykal-Rollins - Çocuk Nefesleri Seslendirmesi

Cansu Karasay

Hülya Karasay

Eşe Sarp

İlker Şahinbaş

Ayhan Arslan

Cennet Ateş

Kerim Dölek

Ayyıldız Beceren

Halil İbrahim Çetin

TATİL KİTABI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatil Kitabı filminin çekimleri Mersin'in Silifke ilçesinde yapıldı.