Tatil Kitabı filminin konusu ne? Tatil Kitabı filminin oyuncuları kim? Tatil Kitabı filmi nerede çekildi?
Tatil Kitabı filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Tatil Kitabı filminin konusu ne? Tatil Kitabı filminin oyuncuları kim? Tatil Kitabı filmi nerede çekildi?
Tatil Kitabı, Seyfi Teoman tarafından yazılıp yönetilmiş, 2008 yılı yapımı sinema filmi. 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali' nde Yılın En İyi Türk Filmi ödülüne layık görüldü.
TATİL KİTABI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mustafa oğlunun üniversite okumasına karşı çıkan, yobaz kafalı bir esnaftır. İstanbul'da okuyan büyük oğlu Veysel'in ikbaliyle oynamaktan çekinmez. Onun üniversite sınavına girme isteğine karşı çıkan Mustafa, çekingen bir çocuk olan Ali'yi de yaz tatilinde çalışıp ticaret öğrenmeye zorlar. Mustafa’nın eşi Güler ve kardeşi Hasan'la aralarında da sürekli bir gerilim vardır. Tüm bu gerginlikler, Mustafa'nın, iş için gittiği Ürgüp'ten dönüşte komaya girmesiyle geri plâna itilir. 2004 yılında çektiği Apartman adlı kısa filmiyle pek çok ödül alan Seyfi Teoman, ilk uzun metraj çalışması olan Tatil Kitabı ile ödülleri topluyor. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde en iyi Türk filmi ödülü alan filmin dünya çapında başka ödülleri de bulunuyor.
TATİL KİTABI OYUNCULARI KİM?
Taner Birsel - Hasan
Osman İnan - Mustafa
Tayfun Günay - Ali
Harun Özüağ - Veysel
Onurcan Alavi - İbrahim
Zafer İnan - Zafer
Ekrem Şenel - Ahmet
Mahir Özel - Başçavuş
Burcu Şanlı - Plajdaki Kadın
Rıza Akın - Misafir Oyuncu
Cengiz Altunaydın - Öğretmen Seslendirmesi
Şems Baykal-Rollins - Çocuk Nefesleri Seslendirmesi
Cansu Karasay
Hülya Karasay
Eşe Sarp
İlker Şahinbaş
Ayhan Arslan
Cennet Ateş
Kerim Dölek
Ayyıldız Beceren
Halil İbrahim Çetin
TATİL KİTABI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Tatil Kitabı filminin çekimleri Mersin'in Silifke ilçesinde yapıldı.
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