The Gentlemen (Centilmen) filminin konusu nedir? Centilmen filminin oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren The Gentlemen filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. The Gentlemen (Centilmen) filminin konusu nedir? Centilmen filminin oyuncuları kim?
The Gentlemen, senaryosunu Ivan Atkinson ve Marn Davies ile birlikte geliştiren Guy Ritchie'nin, yönettiği aksiyon komedi filmidir.
THE GENTLEMEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İngiltere'de kurduğu kenevir imparatorluğunu satmak için harekete geçen Amerikalı bir uyuşturucu baronu her türlü hile hurda ve entrikayla işini yoluna koymaya çalışır.
THE GENTLEMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matthew McConaughey
Charlie Hunnam
Hugh Grant
Michelle Dockery
Colin Farrell
Henry Golding
Jeremy Strong
Eddie Marsan
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