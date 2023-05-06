The Gentlemen (Centilmen) filminin konusu nedir? Centilmen filminin oyuncuları kim?

2019 yılında vizyona giren The Gentlemen filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. The Gentlemen (Centilmen) filminin konusu nedir? Centilmen filminin oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:35
The Gentlemen (Centilmen) filminin konusu nedir? Centilmen filminin oyuncuları kim?
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The Gentlemen, senaryosunu Ivan Atkinson ve Marn Davies ile birlikte geliştiren Guy Ritchie'nin, yönettiği aksiyon komedi filmidir. 

THE GENTLEMEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İngiltere'de kurduğu kenevir imparatorluğunu satmak için harekete geçen Amerikalı bir uyuşturucu baronu her türlü hile hurda ve entrikayla işini yoluna koymaya çalışır.

THE GENTLEMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew McConaughey

Charlie Hunnam

Hugh Grant

Michelle Dockery

Colin Farrell

Henry Golding

Jeremy Strong

Eddie Marsan


The Gentlemen Centilmen Film

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