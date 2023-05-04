Ceviz Ağacı filmi konusu nedir? Ceviz Ağacı filmi oyuncuları kimler?

Ceviz Ağacı (Walnut Tree) filmi TRT 2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Ceviz Ağacı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ceviz Ağacı filmi konusu nedir? Ceviz Ağacı filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:54
Ceviz Ağacı filmi konusu nedir? Ceviz Ağacı filmi oyuncuları kimler?
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Ceviz Ağacı (Walnut Tree) filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Faysal Soysal kaleme aldı. 2020 yılında vizyona giren Ceviz Ağacı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Ceviz Ağacı filmi konusu nedir? Ceviz Ağacı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CEVİZ AĞACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Hayati, Anadolu'nun bir kasabasında edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Hayati'ni babası, henüz o 6 yaşında bir çocukken intihar eder. Hayati, yetişkin bir adam olana kadar babasının intiharının gerçek nedenini bilmez. Babası darbe sırasında haksız yere işkence görüp ölen arkadaşına yardım edemediği için intihar etmiştir ve Hayati'nın bunları öğrenmesi hayat ile olan tüm bağının kopmasına neden olur. Bu sırada Hayati'nin dominant bir kadın olan eşi Yeşim, kocasının yaşadığı psikoloji problemleri de bahane ederek evi terk eder. Tam da bu sırada kasaba yakınlarındaki gölde bir kadın cesedinin bulunması gözleri Hayati'nin üzierine çevirir. Yeşim'den bir süre haber alınaması, cesedin Yeşim'e ait oldıuğu düşüncesini oluşturur. Hayati, cesedin karısına ait olmadığını bilse de suçu üstlenir. Hayati'nin suçu üstlenmesinin ardında babasını yazgısını taşıması yatmaktadır.

CEVİZ AĞACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Serdar Orçin

Sezin Akbaşoğulları 

Mert Yavuzcan

Kübra Kip

Şebnem Dilligil

Rıza Akın

CEVİZ AĞACI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ceviz Ağacı (Walnut Tree) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.


Ceviz Ağacı Faysal Soysal TRT2 Walnut tree ceviz ağacı filmi

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