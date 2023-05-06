Thor: Karanlık Dünya filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Thor: Karanlık Dünya filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 12:04

Güncelleme: 06.05.2023 - 12:04

Marvel’in "Thor" ve "Yenilmezler" hikayelernin devamı olan bu hikayede Thor, kainata düzen getirmeye çalışıyor...ama Malekith ordusuyla evren karanlığa gömmeye gelyor. Thor, evreni kurtarmak için han Lok ile ittfak kurmaya mecbur kalıyor.

THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu epik macera, günümüz Yeryüzü'nden Asgard'ın kozmik diyarına kadar Marvel evrenini baştan sona geziyor. Hikayenn merkezinde, pervasız davranışlarıyla kadim br savaşı yeniden kızıştıran, kudretli fakat kibirli br savaşçı, Mighty Thor yer alıyor. Thor'un babası Odin, bu olaydan sonra onu Dünyaya, insanlarla birlikte yaşamaya göndermiştir. Kötü kardeş Loki'nin Odin' tahttan ndrmesn, ktdarı

ele geçrmesn ve Asgard'ın her yerne zulüm getrmesnengellemek çn Thor Dünyadayken hazırlık yapmalıdır. Dünyayı elegeçrmek çn en karanlık güçler gönderlnce, Thor gerçek br kahraman olmanın ne demek olduğunu öğrenr

THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Chris Hemsworth - Thor

Natalie Portman - Jane Foster

Tom Hiddleston - Loki

Anthony Hopkins - Odin

Stellan Skarsgård - Dr. Erik Selvig

Idris Elba - Heimdall

Christopher Eccleston - Malekith

Adewale Akinnuoye-Agbaje - Algrim/Kurse

Kat Dennings - Darcy Lewis

Ray Stevenson - Volstagg

Zachary Levi - Fandral

Tadanobu Asano - Hogun

Jaimie Alexander - Sif

Rene Russo - Frigga

Tony Curran -Borr

Alice Krige - Eir

Clive Russell - Tyr

THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Thor: Karanlık Dünya filminin IMDb puanı 6,8 olarak karşımıza çıkıyor.

