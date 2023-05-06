Thor: Karanlık Dünya filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Thor: Karanlık Dünya filminin IMDb puanı kaç?
Thor: Karanlık Dünya, 2013 ABD yapımı, sekizinci Marvel Sinematik Evreni macera filmidir. Marvel Comics karakteri, mitolojik tanrı Thor'dan esinlenerek yapılan ikinci filmdir. Thor: Karanlık Dünya filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Thor: Karanlık Dünya filminin IMBD puanı kaç?
Marvel’in "Thor" ve "Yenilmezler" hikayelernin devamı olan bu hikayede Thor, kainata düzen getirmeye çalışıyor...ama Malekith ordusuyla evren karanlığa gömmeye gelyor. Thor, evreni kurtarmak için han Lok ile ittfak kurmaya mecbur kalıyor.
THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bu epik macera, günümüz Yeryüzü'nden Asgard'ın kozmik diyarına kadar Marvel evrenini baştan sona geziyor. Hikayenn merkezinde, pervasız davranışlarıyla kadim br savaşı yeniden kızıştıran, kudretli fakat kibirli br savaşçı, Mighty Thor yer alıyor. Thor'un babası Odin, bu olaydan sonra onu Dünyaya, insanlarla birlikte yaşamaya göndermiştir. Kötü kardeş Loki'nin Odin' tahttan ndrmesn, ktdarı
ele geçrmesn ve Asgard'ın her yerne zulüm getrmesnengellemek çn Thor Dünyadayken hazırlık yapmalıdır. Dünyayı elegeçrmek çn en karanlık güçler gönderlnce, Thor gerçek br kahraman olmanın ne demek olduğunu öğrenr
THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chris Hemsworth - Thor
Natalie Portman - Jane Foster
Tom Hiddleston - Loki
Anthony Hopkins - Odin
Stellan Skarsgård - Dr. Erik Selvig
Idris Elba - Heimdall
Christopher Eccleston - Malekith
Adewale Akinnuoye-Agbaje - Algrim/Kurse
Kat Dennings - Darcy Lewis
Ray Stevenson - Volstagg
Zachary Levi - Fandral
Tadanobu Asano - Hogun
Jaimie Alexander - Sif
Rene Russo - Frigga
Tony Curran -Borr
Alice Krige - Eir
Clive Russell - Tyr
THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Thor: Karanlık Dünya filminin IMDb puanı 6,8 olarak karşımıza çıkıyor.
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