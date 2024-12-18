TDK 'yılın kelimesi' anketini açtı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:36

Güncelleme: 18.12.2024 - 16:36

TDK Oylamaya açılan kelimeler/kavramlar arasından en çok oy alan kelime/kavram “2024 Yılının Kelimesi” olarak belirlenecek.

Dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler/kavramlar, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına aracılık ettiğine değinilen duyuruda, "Türkçenin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, Türkçenin hak ettiği değerin altını çizmek ve kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle '2024 Yılının Kelimesi' seçiliyor" açıklaması yer aldı.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimeler, kurul değerlendirmesiyle 7’ye indirilerek halk oylamasına sunuldu. Ankette yer alan kelimeler ise şöyle:

Algoritma

Dijital yorgunluk

Kalabalık yalnızlık

Merhamet

Yabancılaşma

Yapay zeka

Yozlaşma

Türk Dil Kurumu'nun internet sayfasında yer alan bağlantı üzerinden oylamaya katılım sağlanabilir.