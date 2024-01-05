Tek tipleşmeye direnen karikatürler

Yayınlanma: 05.01.2024 - 19:45

Güncelleme: 05.01.2024 - 19:45

Demokrasi, savaş ve barış, insan hakları, teknoloji, kültürel erozyon... Karikatür Sanatçısı Turgay Karadağ‘ın İstanbul’da açtığı 11’inci kişisel sergisine damga vuran kavramlar bunlar…



Karadağ, bu sergisinde kendi aile tarihinden toplumsal tarihimize ve gündelik yaşamımıza açtığı kimi renkli kimi siyah beyaz koridorlarda dolaştırıyor bizi…

Toplumsal sorunları ele alış biçimi ve minimalist çizim tarzıyla öne çıkan Turgay Karadağ, sanatını ve sergisini şu sözlerle anlatıyor:

“Çizgi serüvenim uzunca bir süreye yayılıyor. Çizgi çizmek, çizgiyle kendini ifade etmek benim için, benimle birlikte birçok arkadaşım için varoluşsal öneme sahip. Son yıllarda yazan çizen, uzun yıllar dirsek çürüterek öğrenim gören okumuş yazmış insanlara karşı kin ve nefretle bakan bir insan türü ortaya çıktı. Toplum, bitmez tükenmez bir tek tipleştirme baskısıyla karşı karşıya bırakılıyor. Karikatür, benim için insanlara sadece düşünme gerektirmeyen ‘tıklamalı’ işler bırakma eğilimindeki dijital angarya dünyasına direnmenin de bir yolu. Bu dönemi de atlatacağımıza olan inancımla, ben de kendi kendime “Sen türkülerini söyle” dedim ve bu sergi ortaya çıktı. Bu sergide son dönem çizdiklerimin yanında görmenizi arzu ettiğim geçmiş çizgilerimden de örnekler var.”

Tünel’de Schneider Temple Galerisi’ndeki sergi 28 Ocak 2024 tarihine kadar gezilebilecek. Sergide 30 adet çizgi, desen, karikatür, karalama, suluboya resim bulunuyor.

KARİKATÜRLE GEÇEN 55 YIL

İlk karikatürünü 1968’de çizen Karadağ’ın çizimleri bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Karadağ, ilk sergisini 1974’te Ankara’da “Kare Karikatür Grubu” ile açtı ve bugüne kadar 11 kişisel karikatür sergisi gerçekleştirdi. 1985’te Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu’nda yer alan Karadağ, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Yunus Nadi Karikatür Yarışması’nda mansiyon, 1993’te ise Çankaya Belediyesi’nin “Kent ve Yaşam” konulu karikatür yarışmasında Mülkiyeliler Birliği Özel Ödülü’nü kazandı. “Çiz Geçmişim Bugüne” isimli bir karikatür albümü olan Karadağ, Ateş ve Hürriyet Daily News gazetelerinde çizdi.

