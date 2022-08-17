Testere 10 ne zaman vizyona girecek? Testere filminin konusu nedir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:09

Testere serisinin yapım şirketi Lionsgate, Testere 10 için vizyon tarihini açıkladı.

TESTERE 10 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Filmin yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre Testere serisinin onuncu filmi 27 Ekim 2023'te vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda Kevin Greutert oturacak. Filmin ismi ve oyuncu kadrosu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TESTERE FİLMİNİN KONUSU

Testere, James Wan ve Leigh Whannell tarafından yaratılan, 9 filmden oluşan korku serisidir. İlk sekiz film öncelikle kurgusal seri katil John "Jigsaw" Kramer'in etrafında dönüyor, dokuzuncu film bir taklitçi katilin etrafında dönerken önceki filmlerle devamlılık sağlıyor. John Kramer, kurbanlarını doğrudan öldürmek yerine, fiziksel veya psikolojik işkence yoluyla yaşama isteklerini test etmek için “testler” veya “oyunlar” dediği durumlarda onları tuzağa düşürür, hayatta kalırlarsa “rehabilite edileceklerine” inanır.

TESTERE FİLMİ SERİSİ

Testere 1: 2004

Testere 2: 2005

Testere 3: 2006

Testere 4: 2007

Testere 5: 2008

Testere 6: 2009

Testere 7 (3D): 2010

Testere 8 Legacy: 2017

Testere 9 (Testere Devam Ediyor): 2021























