Testere 10 ne zaman vizyona girecek? Testere filminin konusu nedir?
Ünlü korku filmi Testere serisinin son filmininin vizyon tarihi belli oldu. Testere 10 ne zaman vizyona girecek?
Testere serisinin yapım şirketi Lionsgate, Testere 10 için vizyon tarihini açıkladı.
TESTERE 10 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Filmin yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre Testere serisinin onuncu filmi 27 Ekim 2023'te vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda Kevin Greutert oturacak. Filmin ismi ve oyuncu kadrosu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
TESTERE FİLMİNİN KONUSU
Testere, James Wan ve Leigh Whannell tarafından yaratılan, 9 filmden oluşan korku serisidir. İlk sekiz film öncelikle kurgusal seri katil John "Jigsaw" Kramer'in etrafında dönüyor, dokuzuncu film bir taklitçi katilin etrafında dönerken önceki filmlerle devamlılık sağlıyor. John Kramer, kurbanlarını doğrudan öldürmek yerine, fiziksel veya psikolojik işkence yoluyla yaşama isteklerini test etmek için “testler” veya “oyunlar” dediği durumlarda onları tuzağa düşürür, hayatta kalırlarsa “rehabilite edileceklerine” inanır.
TESTERE FİLMİ SERİSİ
Testere 1: 2004
Testere 2: 2005
Testere 3: 2006
Testere 4: 2007
Testere 5: 2008
Testere 6: 2009
Testere 7 (3D): 2010
Testere 8 Legacy: 2017
Testere 9 (Testere Devam Ediyor): 2021
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