Wolfgang Petersen kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Wolfgang Petersen hangi filmleri yönetti?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:46

Wolfgang Petersen, 14 Mart 1941 yılında Almanya'da doğdu. 1953 ve 1960 yılları arasında Hamburg'daki Johanneum okuluna gitti. Burada tiyatro oyunları yönetti. Berlin'deki Film ve Televizyon Akademisi'ne gitti. İlk olarak Tatort adlı suç dizisini çekti. Das Boot filmiyle Akademi Ödülü'ne aday oldu.

WOLFGANG PETERSEN FİLMLERİ

-One or the Other of Us (1974)

-The Consequence (1977)

-Das Boot (1981)

-The NeverEnding Story (1984)

-Enemy Mine (1985)

-Shattered (1991)

-In the Line of Fire (1993)

-Outbreak (1995)

-Red Corner (1997), as executive producer

-Air Force One (1997)

-The Perfect Storm (2000)

-Troy (2004)

-Poseidon (2006)

-Uprising (2010)

WOLFGANG PETERSEN NEDEN ÖLDÜ?



BBC Türkçe'nin haberine göre 81 yaşındaki Petersen'e pankreas kanseri teşhisi konmuştu. Petersen'in Los Angeles, Brentwood'daki evinde, 50 yıllık eşi Maria Antoinette'in kollarında hayatını kaybettiği açıklandı.