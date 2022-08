Müzede Bir Gece filmi ne anlatıyor, kaç seri? Müzede Bir Gece oyuncuları kimlerdir? Müzede Bir Gece filmi nerede çekildi?

16 Ağustos 2022 Salı, 15:00

2006 yapımı Amerikan komedi yapımı Müzede Bir Gece, 3 filmden oluşan serinin ilk işidir. İşte, film hakkında merak edilenler...



MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NE ANLATIYOR?



New York'ta işsiz ve yeni boşanmış olan Larry Daley, tam anlamı ile bir kaybeden konumundadır. Oğlu Nick, babasına dair hayalkırıklığı yaşamaktadır. Larry en sonunda bir müzede gece bekçiliği görevini kabul eder. Bu işe girerken üç tane yaşlı güvenlik görevlisinin yerini alır. Adamlar henüz emekli olmuşlardır. Larry'nin ilk vardiyasında müzede hiçbir şeyin normal olmadığı açığa çıkar.

MÜZEDE BİR GECE OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ben Stiller

Owen Wilson

Robin Williams

Dan Stevens

Ricky Gervais

Ben Kingsley

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Night at the Museum isimli film, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. Gerçekte ABD New York'ta hizmet veren müze 1869 yılında açılmıştır ve 34 milyondan fazla bitki, fosil, hayvan, mineral,göktaşı, kaya, insan kalıntısı, insan kültürel eseri örneğinin yanı sıra donmuş doku ile genomik ve astrofiziksel veriler için özel koleksiyonları bulunmaktadır.