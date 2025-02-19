Tetes Kitap, 'Scorpions ve Felix' ile yayın hayatına başladı
20. yüzyıl deneysel edebiyatının öncülerinden Samuel Beckett’in metinlerinden ilhamla kurulan Tetes Kitap, ilk yayını olarak Karl Marx’ın 19 yaşında kaleme aldığı tek romanı Scorpion ve Felix’i Selahattin Özpalabıyıklar çevirisiyle okurlarla buluşturdu.
“Beckett’ten el aldık” sloganıyla yola çıkan yayınevi, adını da Beckett’in bir metninden alıyor. Kurucu ve yayın yönetmeni Kaya Tanış’ın öncülüğünde yayın hayatına başlayan Tetes Kitap, özellikle deneysel ve yenilikçi metinlere odaklanmayı hedefliyor.
MARX’IN GENÇLİK DÖNEMİNDEN BİR EDEBİYAT DENEMESİ
Karl Marx’ın edebiyatla olan bağı genellikle şiirleriyle bilinse de, Scorpion ve Felix, onun düzyazıdaki tek roman denemesi olarak dikkat çekiyor. Laurence Sterne’ün Tristram Shandy romanının etkilerini taşıyan eser, Marx’ın genç yaşta edebiyata duyduğu ilgiyi ve dünya edebiyatına hâkimiyetini gözler önüne seriyor.
Kitabın Türkçeye çevirisini üstlenen Selahattin Özpalabıyıklar, hem Almanca hem de İngilizce edisyonları karşılaştırarak titiz bir çeviri süreci yürüttü. Ayrıca, kitabın sonuna eklediği açıklayıcı notlarla Marx’ın göndermelerini ve metnin arka planını detaylandırıyor.
DUNCAN LARGE’IN SUNUŞUYLA
Kitap, Nietzsche ve Sterne üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen Duncan Large’ın sunuşuyla başlıyor. Large, Marx’ın romanındaki biçimsel deneyselliği ve Sterne’den aldığı ilhamı ele alarak metnin bağlamını genişletiyor.
Tetes Kitap, bu ilk yayınıyla deneysel, fragmanter ve kurallara uymayan metinlere alan açacağını gösteriyor. Scorpion ve Felix, hem Marx’ın gençlik dönemine ışık tutan bir belge hem de edebiyat ve felsefenin kesişiminde önemli bir eser olarak Türkçedeki yerini alıyor.
Karl Marx: Dünya İşçisi.
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