Tevfik Fikret anılıyor

Şair, öğretmen ve yayıncı olarak Türk edebiyatının Batılılaşmasında büyük pay sahibi olan Tevfik Fikret ölümünün 108. yılında anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00
Tevfik Fikret anılıyor
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Tevfik Fikret 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğup 19 Ağustos 1915’te yaşamını yitirdi. Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi.


Tevfik Fikret

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