Tevfik Fikret anılıyor

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Tevfik Fikret 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğup 19 Ağustos 1915’te yaşamını yitirdi. Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi.

