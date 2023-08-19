Tevfik Fikret anılıyor
Şair, öğretmen ve yayıncı olarak Türk edebiyatının Batılılaşmasında büyük pay sahibi olan Tevfik Fikret ölümünün 108. yılında anılıyor.
Tevfik Fikret 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğup 19 Ağustos 1915’te yaşamını yitirdi. Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi.
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