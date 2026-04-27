Tevfik Fikret’in bilinmeyen çizgileri: 'Ressam ve Şair' kimliğiyle yeniden okunuyor

Yazar Reha Bilge imzası taşıyan “Ressam ve Şair Tevfik Fikret”, 15 Nisan 2026 itibarıyla okurların beğenisine sunuldu.

Türk edebiyatının öncü isimlerinden Tevfik Fikret, bu eserle birlikte yalnızca şair kimliğiyle değil eğitimci ve ressam yönleriyle de yeniden ele alınıyor. Kitap, Fikret’in çok katmanlı kişiliğini bütüncül bir yaklaşımla sunarak, onu hem kendi dönemi içinde hem de 21. yüzyılın dünyasında anlamlandırmayı amaçlıyor.

Şair kimliğinin yanında kısmen geri planda kalmış olan ressam kimliği eserde özel bir yer tutuyor. Zengin bir görsel içerikle desteklenen bu bölüm, Fikret’in sanat anlayışını farklı bir perspektiften değerlendirme imkânı sunuyor. Böylelikle şiirleriyle tanınan Tevfik Fikret'in çizgileri ve renkleri de keşfedilmeye hazır hale getiriliyor.

Kitap, ayrıca Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemin edebiyat dünyasındaki yerini de çeşitli yazarların gözünden ayrıntılı biçimde inceliyor. Aynı zamanda, onun dizelerinin 21. yüzyılın değişen koşulları içerisinde nasıl yeniden okunabileceğine dair özgün bir yorum getiriyor. Bu yönüyle eser, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir köprü kuruyor.

Türk kültür mirasının artık yalnızca 19. yüzyılın tartışmaları üzerinden değil, günümüzün sorunları ve paradigması çerçevesinden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken yazar, esere çağdaş ve düşündürücü bir boyut katıyor. Kitapta ayrıca, Tevfik Fikret'i tanımış ve hayatında rol oynamış Abdurrahman Şeref Efendi ve Ruşen Eşref gibi isimlere de sık sık yer veriliyor.

Reha Bilge’nin uzun yıllara dayanan araştırmalarının ürünü olan bu çalışma; tarih, edebiyat kültür ve sanat alanlarına ilgi duyan okurlar için önemli bir kaynak niteliğini taşıyor. Yayınlanmış çeşitli eser ve makaleleriyle tanınan yazarın birikimi, bu eserde güçlü bir şekilde hissediliyor.

Bu eser, Tevfik Fikret’i yalnızca geçmişin önemli bir şairi olarak değil, günümüz dünyasında da düşünsel karşılığı olan evrensel bir figür olarak yeniden keşfetmek isteyen herkes için dikkat çekici bir davet niteliği taşıyor.

Arvana Yayınları ile sanatseverlerle buluşan kitabın satış geliri Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’na bağışlanacak.