TGC 80, Basın Müzesi 38 yaşında

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TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in sunuculuğunu yaptığı törenin açılışında 80 yıl için hazırlanan tanıtım filmi izlendi.



Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Vahap Munyar yaptı. Munyar; “TGC Yönetim Kurulu olarak demokratik toplum düzeninin ayrılmaz unsurlarından olan temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı görev kabul ediyoruz. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgemizle; nefret söyleminden uzak, barıştan yana, etik ilkelere bağlı gazetecilik anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunmayı sürdürüyoruz.” diyerek gazetecilerin yalnızca mesleklerini icra ettikleri için fiziksel saldırıya uğramadığı, haksız gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalmadığı bir çalışma ortamının oluşturulmasını istediklerini ifade ederek TGC’nin 80’inci, Basın Müzesi’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Munyar; “Bugün, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne 1959 ile 1966 yılları arasında üye olan değerli meslektaşlarımıza onur plaketi sunduk. Mesleğe ve Cemiyetimize uzun yıllar boyunca verdikleri katkılar nedeniyle kendilerini içtenlikle kutluyorum. Bir yıl önce inşaatına başladığımız huzur evimizin kaba inşaatını tamamlamış bulunuyoruz. Dayanışma ve koşulsuz bağışlarla bu önemli sosyal sorumluluk projemizi de en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz.” diyerek kurucu Başkan Sedat Simavi başta olmak üzere, Cemiyetimizin kurumsal kimliğinin oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlayan tüm başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve emeği geçen bütün meslektaşları saygı ve minnetle andı.





Törende Adnan Özyalçıner, Ahmet Şenova, Aydın Öztürk, Demir Feyizoğlu, Doğan Özgüden, Erdoğan Arıpınar, Ergüder Tırnova, Erkan Göksel, Gündüz Serdengeçti, Günsel Çeliker, Hasan Çeliker, Hilmi Yavuz, Hulusi Yavaşlar, İbrahim Dinçer, Kemal Şener, Naci Yener, Okşan Atasoy, Orhan Ayhan, Rahmi Turan, Selami Turgut Genç, Seraciddin Zıddıoğlu, Sökmen Baykara, Suat Türker, Şevket Uygun, Ünal Sakman, Turgay Olcayto, Yalçın Kamacıoğlu, Yalçın Toker’e Onur Plaketi sunuldu.

TGC’nin yaşayan tek önceki Başkanı Turgay Olcayto’ya plaketini TGC Başkanı Vahap Munyar verdi. Olcayto; “Gazetecilik her zaman söylediğim gibi çok onurlu bir meslek. Ne yazık ki bugün bunu yapan insan sayısı bir avuç. Onlara başarı diliyorum, bu zor dönemde yaptıkları gazetecilik analarının ak sütü gibi helal olsun diyorum.” diyerek törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Plaketini Denetim Kurulu üyesi Hilmi Hacaloğlu’nun elinden alan Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı kıdemli gazeteci Adnan Özyalçıner içerde ve dışarda direnen meslektaşları selamladı. Plaketini Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu’nun elinden alan Okşan Atasoy TGC’ye çok önemli hizmetler veren Vasfiye Özkoçak ustayı andı. Doğan Özgüden’in plaketini ise Faruk Pekin alarak Özgüden’in selamlarını iletti. Değerli spor spikeri Orhan Ayhan Burhan Felek ile ilgili anılarını paylaştı. Plaketlerini yönetim kurulu üyelerinin elinden alan kıdemli gazeteciler plaketlerini artık hayatta olmayan meslektaşlarını ve mesleği onuruyla icra eden gazetecileri selamlayarak aldılar.