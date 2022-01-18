TGC Basın Müzesi’nde Yaşar Kemal’in tablosu

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), tarafından Basın Müzesi’nin gazetecilik tarihine emeği geçmiş ve iz bırakmış gazetecilerin tablolarından oluşan Portreler Salonu’na 74. tablo olarak Yaşar Kemal’in tablosu da eklendi.

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Atölyesi’nden ressam Yahya Bağcı tarafından yapılan Yaşar Kemal’in tablosu dün düzenlenen törenle yerine asıldı. Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto sanatçı Ahmet Güneştekin’e TGC Başkan Vekili Vahap Munyar ise ressam Yahya Bağcı’ya şükran plaketi sundu.

Ahmet Güneştekin’e plaketini Turgay Olcayto sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, tablonun asılmasıyla büyük bir eksikliğin de giderildiğini belirterek şöyle konuştu: “Yaşar Kemal Kuşağının hem abisi, hem de meslekteki ustasıydı. Herkesle sıcak ilişkileri vardı. Yaşar Kemal’den çok şey öğrendik. Gazetecinin doğayı, sanatı da bilmesi gerektiğini, nasıl röportaj yapması gerektiğini Yaşar Kemal’i okuyarak, izleyerek öğrendik. Yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı yazarlarından biriydi. Yaşar Kemal’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bu eseri bize kazandıran Ahmet Güneştekin ve Yaşar Bağcı’ya da çok teşekkür ediyorum.”

Törenin sunuculuğunu üstlenen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Yaşar Kemal’in TGC’ye 28 Mart 1977 yılında üye olduğunu belirterek “Yaşar Kemal TGC’nin 1004 numaralı üyesiydi. TGC’nin çalışmalarına hep destek verirdi. TGC Basın Müzesi’ndeki tabloları bugüne kadar Münif Fehim, Etem Çalışkan ve Ebulfez Fereçoğlu yaptı. Değerli üyemiz Yaşar Kemal’in tablosunu 74. tablo olarak müzemize asmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Törende söz alan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban ise “Ben çok heyecanlıyım, bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum’ demekten başka söyleyeceğim bir şey yok. Yaşar Kemal’in tablosunun burada yer alması gerçekten onu da çok mutlu ederdi. Basın Müzesi biraz da benim evim gibi. Çünkü dört kuşak burada temsil edilen aile fertlerim var. Ama gazetecilik hakkında en çok şey öğrendiğim insan olan Yaşar Kemal’in müzede yerini alması çok ayrı bir mutluluk” diyerek duygularını paylaştı. Toplantıya davetli olan ve katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gönderdiği telgrafla katkı sundu. Ekrem İmamoğlu telgrafta “Bu törene katılamayacağım için çok üzgünüm; bundan sonraki etkinliklerinizde bir arada olabilmek ümidiyle güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizleri ve tüm davetlileri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” paylaşımı yer aldı.

Ayşe Semiha Baban

AHMET GÜNEŞTEKİN: YAŞAR KEMAL SANATLA HEP İÇ İÇE YAŞAYAN BİRİYDİ

Ressam, heykeltıraş Ahmet Güneştekin ise Yaşar Kemal’in yağlıboya tablosunun yapılış süreciyle ilgili ayrıntıları anlattı. Yaşar Kemal ile uzun yıllarının birlikte geçtiğini söyleyen Güneştekin, “Hem bir öğretici olarak, hem bir baba olarak çok yakın ilişkimiz oldu. Sanatla hep iç içe yaşayan biriydi. İlhan Koman’dan Abidin Dino’ya, Avni Arbaş’a kadar birçok önemli sanatçıyla yakın ilişkisi oldu. Muhtemelen son kuşak olarak da benimle yakındı, Haftanın neredeyse 2-3 günü atölyemde zaman geçirirdik. Neredeyse yaptığım her resmi yakından inceler, kritikler yapardı. Ben renklerin içine doğmuş biriyim. Ama Yaşar Kemal, renkleri benden daha iyi tasvir ediyor, daha iyi anlatıyordu. Atölyede o dönem benim baş asistanım olan Yahya Bağcı da fiziki olarak Yaşar Kemal ile yakından tanışmış, dostluğumuza da tanıklık etmişti. Yahya Bağcı’nın da inanılmaz bir Yaşar Kemal hayranlığı vardı. Basın Müzesi için Yaşar Kemal’in tablosunu yapmasını istediğimde çok heyecanlandı. Yahya Bağcı, bence Türkiye’nin yaşayan en iyi hiperrealist ressamıdır. Basın Müzesi’nin portreler galerisindeki bu ölümsüz insanların tablosunun arasına Yaşar Kemal’i de kattığınız için TGC’ye ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Yaşar Kemal’in tablosunu yapan Yahya Bağcı, “Ahmet Güneştekin Yaşar Kemal’in portresini yapmamı söylediğinde gerçekten çok heyecanlandım, biraz da korktum” diyerek şöyle devam etti: “Yaşar Kemal gibi büyük bir ismin tablosu olması, hem de Basın Müzesi’ne asılıyor olması büyük bir sorumluluk. Umarım altından kalkabilmişimdir.”