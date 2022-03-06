The Batman'in sonundaki gizemli mesajın ne olduğu ortaya çıktı

06 Mart 2022 Pazar, 16:15

*Spoiler içerir.



Süper kahraman filmlerinin en sonuna jenerik sonrası sahneler eklemek artık bir norm haline geldi. Bununla birlikte Pelerinli Süvari'yi Robert Pattinson'ın oynadığı Matt Reeves'in filminde her şeyiyle tam bir sahneden çok kısa bir kesit yer alıyor.

Aslında onları neyin beklediğini görmek için herkes çıktıktan sonra salonda kalanlar kafalarının biraz karıştığını hissedebilir.

Filmin en sonunda muhtemelen Riddler'ın parmağı olan bir "Güle güle" mesajı ve yeşil bir soru işareti beliriyor. Sonrasında ekrana parlayan metinlerin gelmesi şüphesiz izleyicileri metnin ne olduğunu anlamak için didinir halde bırakıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göer, metnin aslında Rat Alada internet sitesine giden bir URL olduğu ortaya çıktı. Site, filmin piyasaya sürülmesinden önce filme dair ipuçları sağlamıştı.

İnternet sitesini ziyaret ederseniz kendinizi size üç soru soran kötü adamla zeka savaşında bulacaksınız.

Üçünü de doğru cevaplarsanız size gizli bir video gönderiliyor.

The Riddler'ın size sorduğu soruları cevaplarıyla birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

1. "Bu salt bir oyundan daha fazlası. Birinin arkasına saklanandan korkun." Maske

2. "Yeni olan, yeniden yenidir. Yeniden doğuş. Restorasyon. Reform." Yenilenme

3. "Ben öncelikle bir sahtekarım veya bir numarayım veya belki de ikisinin bir karışımıyım. Bu senin yanlış yorumlamana bağlı.” Kafa karışıklığı

Ödül olarak aldığınız video, Thomas Wayne'in belediye başkanlığı kampanyasından bir video. Thomas Wayne tabii ki Batman'in ta kendisi olan Bruce Wayne'in babası.

Bununla birlikte Riddler video üzerine belirli ifadeler grafitilemiş ve yakından dinlerseniz kötü karakterin görüntülerin arka planında nefes aldığını duyabilirsiniz.



