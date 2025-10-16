The Beatles filmlerinde Brian Epstein’i canlandıracak isim belli oldu

Müzik tarihinin efsanevi grubu The Beatles, beyazperdeye dört ayrı filmle taşınıyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr’ın hayatlarını konu alan dört filmden oluşan büyük proje, 2028 yılında art arda vizyona girecek.
Filmlerin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü yönetmen Sam Mendes oturuyor. "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event" adıyla duyurulan seride grubun menajeri Brian Epstein’i canlandıracak isim de belli oldu. Ünlü menajeri İngiliz aktör James Norton canlandıracak.
BAŞROLLERDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Dört farklı filmde The Beatles üyelerini canlandıracak oyuncular şöyle:
John Lennon – Harris Dickinson
Paul McCartney – Paul Mescal
Ringo Starr – Barry Keoghan
George Harrison – Joseph Quinn
Her film, grubun bir üyesinin kendi bakış açısıyla The Beatles’ın şöhrete yükselişi, müzikal dönüşümü ve 1970 yılındaki ayrılığına kadar olan süreci anlatacak.
KADRODA ÜNLÜ KADIN OYUNCULAR DA VAR
Merakla beklenen projede grup üyelerinin hayatındaki önemli kadınlar da güçlü oyuncular tarafından canlandırılacak:
Linda McCartney – Saoirse Ronan
Yoko Ono (John Lennon’ın eski eşi) – Anna Sawai
Pattie Boyd (George Harrison’ın eski eşi) – Aimee Lou Wood
Maureen Starkey (Ringo Starr’ın eski eşi) – Mia McKenna-Bruce
Dört filmlik bu dev yapım, The Beatles tarihine sinematik açıdan şimdiye kadarki en kapsamlı bakışı sunmaya hazırlanıyor.