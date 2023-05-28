Mısır'dan 'Kleopatra' tepkisi: Netflix'i, sahtekarlıkla suçladı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:38

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:38

El Watan gazetesinin belgeye dayandırdığı haberine göre Mısır Başsavcılığı, Netflix'te yayınlanan ve Mısırlılar arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa neden olan "Kraliçe Kleopatra" belgeselinin ülkede gösteriminin yasaklanmasını talep eden bir şikayet aldı.

Belgede, diğer hususların yanı sıra, filmin sanatsal fikri ve yapılış şekli konusunda Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin Kültür Bakanlığı'na danışılmadan gösterildiği kaydedildi.

Gazete, diziye yönelik şikayetin içeriğini "Meclis Üyesi Essam Refaat, girişiminin sonunda filmin Netflix platformundan çıkarılmasını ve kalıcı olarak yasaklanmasını talep etti" şeklinde aktardı.

"TARİHİ BİR İMAJI ÇARPITIYOR"

Essam Refaat, Netflix'in bilinen tarihi bir imajı çarpıtarak tarihi bir sahtekârlık yarattığını vurguladı.

Refaat, Kleopatra filminin yazarlarının, ana karakterin doğru bir imajını yaratmak için filmin oluşturulması sırasında arkeoloji ve antropoloji uzmanlarına danışmaları gerektiği görüşünü dile getirdi.

İngiliz aktris Adele James'in başrolünü üstlendiği "Kraliçe Kleopatra" belgeselinin prömiyeri 10 Mayıs'ta Netflix'te yapıldı. Fragmanının Nisan ayında yayınlanmasının ardından bile film Mısır'da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.