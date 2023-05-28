2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Mısır'dan 'Kleopatra' tepkisi: Netflix'i, sahtekarlıkla suçladı

Mısır Başsavcılığı, Netflix'te yayınlanan ve Mısırlılar arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa neden olan "Kraliçe Kleopatra" belgeselinin ülkede gösteriminin yasaklanmasını talep eden bir şikayet aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:38
Mısır'dan 'Kleopatra' tepkisi: Netflix'i, sahtekarlıkla suçladı
Abone Ol google-news

El Watan gazetesinin belgeye dayandırdığı haberine göre Mısır Başsavcılığı, Netflix'te yayınlanan ve Mısırlılar arasında yaygın bir hoşnutsuzluğa neden olan "Kraliçe Kleopatra" belgeselinin ülkede gösteriminin yasaklanmasını talep eden bir şikayet aldı.

Belgede, diğer hususların yanı sıra, filmin sanatsal fikri ve yapılış şekli konusunda Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin Kültür Bakanlığı'na danışılmadan gösterildiği kaydedildi. 

Gazete, diziye yönelik şikayetin içeriğini "Meclis Üyesi Essam Refaat, girişiminin sonunda filmin Netflix platformundan çıkarılmasını ve kalıcı olarak yasaklanmasını talep etti" şeklinde aktardı.

"TARİHİ BİR İMAJI ÇARPITIYOR"

Essam Refaat, Netflix'in bilinen tarihi bir imajı çarpıtarak tarihi bir sahtekârlık yarattığını vurguladı.

Refaat, Kleopatra filminin yazarlarının, ana karakterin doğru bir imajını yaratmak için filmin oluşturulması sırasında arkeoloji ve antropoloji uzmanlarına danışmaları gerektiği görüşünü dile getirdi.

İngiliz aktris Adele James'in başrolünü üstlendiği "Kraliçe Kleopatra" belgeselinin prömiyeri 10 Mayıs'ta Netflix'te yapıldı. Fragmanının Nisan ayında yayınlanmasının ardından bile film Mısır'da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.


Mısır Netflix Kleopatra

İlgili Haberler

Mısır, Türkiye'ye kapıdan vize alma uygulaması başlattı

Mısır, Türkiye'ye kapıdan vize alma uygulaması başlattı
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Türkiye ile stratejik ilişkilere sahibiz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: Türkiye ile stratejik ilişkilere sahibiz
Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

En Çok Okunan Haberler