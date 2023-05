Arnold Schwarzenegger, Netflix'in aksiyon şefi oldu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:22

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:26

Arnold Schwarzenegger, Terminatör'de cani bir cyborg, Predator'da ölümcül bir uzaylı tehdidiyle yüzleşen bir Vietnam gazisi veya Total Recall'da akıl almaz bir Mars yolculuğuna yakalanmış bir inşaat işçisi olarak 80'ler ve 90'lar boyunca tam bir aksiyon ikonuna dönüştü.

Aktör şimdilerde Netflix'te yayınlanacak "Fubar" dizisi ve "Arnold" adlı belgesel dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Platformun yayımladığı yeni tanıtım videosunda ise Netflix'in Aksiyon Şefi olarak, izleyicilere daha büyük aksiyon sahneleri sunmak için kolları sıvıyor.

Video, Schwarzenegger'in görevdeki ilk günü için bir tankla Netflix Genel Merkezi'ne gelmesiyle ve "Kimse aksiyonu benim kadar sevemez" sözleriyle açılıyor. Sonrasında onu 16 Haziran'daki Chris Hemsworth başrollü "Extraction 2", 29 Haziran'daki "The Witcher" 3. sezon ve 11 Ağustost'taki Gal Gadot aksiyon filmi "Heart of Stone" için antrenman yaparken görüyoruz. Bu üç önemli projenin yanı sıra, Schwarzenegger'in kariyerindeki ilk dizi projesi olan ve yıllar sonra aksiyon komedisine döndüğü "Fubar"ın, "The Night Agent", "The Mother" gibi yakın tarihli aksiyon hitlerinin ve Oscar ödüllü Michelle Yeoh'nun başrolde yer aldığı "The Brothers Sun" gibi yeni projelerin tanıtımları videoda yer alıyor.