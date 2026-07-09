The Offspring 20 yıl sonra İstanbul'da

Müzik dünyasının köklü ve enerjik punk rock gruplarından The Offspring, tam 20 yıllık bir aranın ardından Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 10 Temmuz 2026 Cuma akşamı Life Park İstanbul’da gerçekleşecek tarihi konserin ön grupları da netleşti. Gecenin yerli sürprizi, Türkiye punk rock sahnesinin öncü ismi "Second" oldu.

SAHNEYİ "SECOND" VE "MOUTH CULTURE" ISITACAK

90'lar ve 2000'ler kuşağının hafızasında silinmez izler bırakan dünyaca ünlü grup öncesinde, yerli sahnenin kalesi kabul edilen Second, özel bir performansla sahne alarak alandaki tansiyonu yükseltecek. Gecede ayrıca sevilen oluşumlardan Mouth Culture da müzikseverlerle buluşacak.



Second

TARİHİN EN ÇOK SATAN BAĞIMSIZ ALBÜMÜNÜN SAHİBİ

1984 yılında kurulan ve bu yıl 40. sanat yılını kutlayan The Offspring, müzik tarihinde dönüm noktası sayılan başarılara imza attı. Grubun 1994 yılında yayımlanan "Smash" albümü, 11 milyonun üzerinde satış yaparak halen "tarihin en çok satan bağımsız rock albümü" unvanını elinde bulunduruyor.

Sadece müzikleriyle değil, popüler kültürdeki yerleriyle de tanınan grup; Crazy Taxi ve Tony Hawk’s Pro Skater gibi ikonik video oyunlarının müzikleriyle bir neslin oyun kültürüne de yön verdi. Grubun hem solisti hem de moleküler biyoloji doktorası ve pilotluk lisansı sahibi olan sıra dışı lideri Dexter Holland öncülüğündeki ekip, 2024 yılında çıkardığı son albümleri "Supercharged"ın enerjisini de İstanbul'a taşıyacak.