Tim Burton, 'Beetlejuice 2'nin orijinal filmden farklı olacağını doğruladı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 23:08

Güncelleme: 25.12.2023 - 23:08

Ünlü yönetmen Tim Burton, uzun bir bekleyişin ardından "Beetlejuice 2" projesine dönmeye hazırlanırken, devam filminin orijinalinden önemli ölçüde farklı bir yöne evrileceğini doğruladı. 1988 yapımı korku-komedi filminden 36 yıl sonra gelen devam filminin odak noktaları ve karakter gelişimine dair Burton'ın yaptığı açıklamalar, izleyicilere ilginç bir deneyim vadetmekte.

Beetlejuice 2'nin hikayesi, orijinal filmdeki klasik karakterlerin, özellikle de Lydia ve Delia Deetz'in, hayatlarının farklı evrelerinde Michael Keaton'ın canlandırdığı kötü ruh Beetlejuice ile tekrar karşılaşmasını ele alacak. Yeni bir çatışmanın ortaya çıkacağı belirtilirken, bu kez odak noktasının orijinal filmdeki gibi ölülerden ziyade yaşayan karakterlere kaydırılacağı açıklandı.

Burton, Eylül 2023'teki bir röportajda, devam filmini yapma kararının ardındaki ilhamı, karakter temelli sorularla açıkladı. Lydia, Deetz ailesi ve yaşayan diğer karakterlerin hayatlarının gelişimini merak etmesi, Burton'ın devam filminde farklı bir perspektif sunma arzusunu gösteriyor. Özellikle Michael Keaton'ın canlandırdığı Beetlejuice, Geena Davis'in Barbara ve Alec Baldwin'in Adam gibi orijinal ölen karakterleri hedef almadığı belirtildi.

Beetlejuice 2'nin odak noktasının ölülerden çok yaşayanlara kaydırılması, Burton'ın Lydia, kızı ve Delia gibi karakterlerin daha derinlemesine keşfedileceği bir hikaye sunma amacını yansıtıyor. Orijinal filmin dinamiklerini tersine çevirme çabasıyla, devam filminin öbür dünya ve yaşayanlar arasındaki ilişkiyi farklı bir açıdan ele alması bekleniyor.

Geena Davis ve Alec Baldwin'in canlandırdığı Barbara ve Adam karakterlerinin devam filminde yer almaması, Burton'ın ölülerden çok yaşayanlara odaklanma kararını destekliyor. Hikayenin bu karakterlerin üzerine odaklanmayacağı, onların orijinal filmdeki hikayelerinin zaten anlatıldığı ve Beetlejuice'un kötü ruhlarla başının belada olmadığı bir süreci yansıtıyor.