2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2023 Pazar, 23:14
2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

2023, birçok beklenen film için gişe başarısızlıklarıyla dikkat çekti. İşte yılın en büyük gişe felaketleri ve bu başarısızlıkların ardındaki nedenler...

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

INDIANA JONES AND THE DIAL OF THE DESTINY

Küresel Hasılat: 383.963.057 $

Disney'in uzun beklenen Indiana Jones filmi, büyük beklentilere rağmen yüksek bütçesini karşılayamadı ve gişe performansı hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

MISSION IMPOSSIBLE- DEAD RECKONING PAST ONE

Küresel Hasılat: 567.535.383 $

Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filmi, yüksek bütçesi ve pandemi döneminde çekilmiş olması nedeniyle ticari bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

RENFIELD

Küresel Hasılat: 26.348.651 $

Nicolas Cage'in başrolde olduğu Renfield, düşük bir gişe elde ederek beklenenin çok altında kaldı. Film, maliyetini karşılamakta zorlandı ve devam filmi olasılığı düşük görünüyor.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

SHAZAM FURY OF THE GODS

Küresel Hasılat: 133.838.006 $

DC'nin Shazam! devam filmi, beklenenden düşük bir hasılat elde ederek DC Evreni içindeki en düşük gişe başarısını yaşadı.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

THE COVENAN

Küresel Hasılat: 21.632.392 $

Guy Ritchie'nin yönettiği savaş filmi The Covenant, yönetmenin diğer başarılarına kıyasla beklenen başarıyı elde edemedi.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

THE FLASH

Küresel Hasılat: 270.633.313 $

Ezra Miller'ın başrolünde olduğu The Flash, başrol oyuncusunu çevreleyen tartışmalar ve DC Evreni'nin sona eriyor olması nedeniyle hayran ilgisini kaybetti. Yüksek bütçesine rağmen beklenen gişe başarısını yakalayamadı.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

THE MARVELS

Küresel Hasılat: 204.910.602 $

Marvel Sinematik Evreni'nin devam filmi olan The Marvels, beklenenin altında bir gişe performansı sergiledi. COVID döneminde çekilmiş olması, doğru yönetici kararlarının alınmaması ve izleyicilerin çizgi roman filmlerine olan ilgisinin azalması gibi faktörler etkili oldu.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

WISH

Küresel Hasılat: 128.063.753 $

Disney'in 100. yılını kutlamak amacıyla çekilen animasyon filmi Dilek, karşılaştığı rekabet ve belki de izleyici kitlesini tam olarak çekememesi nedeniyle başarısız oldu.

2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

DUNGEONS & DRAGONS HONOR AMONG THIEVES

Küresel Hasılat: 208.177.026 $

Chris Pine ve Michelle Rodriguez'un yer aldığı film, eğlenceli ve aksiyon dolu olmasına rağmen, belki de Super Mario Kardeşler Filmi ile aynı dönemde vizyona girmesi nedeniyle beklenenin altında kaldı.

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