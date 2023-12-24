2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...

THE MARVELS

Küresel Hasılat: 204.910.602 $

Marvel Sinematik Evreni'nin devam filmi olan The Marvels, beklenenin altında bir gişe performansı sergiledi. COVID döneminde çekilmiş olması, doğru yönetici kararlarının alınmaması ve izleyicilerin çizgi roman filmlerine olan ilgisinin azalması gibi faktörler etkili oldu.