2023'ün gişe felaketleri: Beklenen filmlerin başarısızlıklarının ardındaki nedenler...
2023, birçok beklenen film için gişe başarısızlıklarıyla dikkat çekti. İşte yılın en büyük gişe felaketleri ve bu başarısızlıkların ardındaki nedenler...
INDIANA JONES AND THE DIAL OF THE DESTINY
Küresel Hasılat: 383.963.057 $
Disney'in uzun beklenen Indiana Jones filmi, büyük beklentilere rağmen yüksek bütçesini karşılayamadı ve gişe performansı hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.
MISSION IMPOSSIBLE- DEAD RECKONING PAST ONE
Küresel Hasılat: 567.535.383 $
Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filmi, yüksek bütçesi ve pandemi döneminde çekilmiş olması nedeniyle ticari bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.
RENFIELD
Küresel Hasılat: 26.348.651 $
Nicolas Cage'in başrolde olduğu Renfield, düşük bir gişe elde ederek beklenenin çok altında kaldı. Film, maliyetini karşılamakta zorlandı ve devam filmi olasılığı düşük görünüyor.
SHAZAM FURY OF THE GODS
Küresel Hasılat: 133.838.006 $
DC'nin Shazam! devam filmi, beklenenden düşük bir hasılat elde ederek DC Evreni içindeki en düşük gişe başarısını yaşadı.
THE COVENAN
Küresel Hasılat: 21.632.392 $
Guy Ritchie'nin yönettiği savaş filmi The Covenant, yönetmenin diğer başarılarına kıyasla beklenen başarıyı elde edemedi.
THE FLASH
Küresel Hasılat: 270.633.313 $
Ezra Miller'ın başrolünde olduğu The Flash, başrol oyuncusunu çevreleyen tartışmalar ve DC Evreni'nin sona eriyor olması nedeniyle hayran ilgisini kaybetti. Yüksek bütçesine rağmen beklenen gişe başarısını yakalayamadı.
THE MARVELS
Küresel Hasılat: 204.910.602 $
Marvel Sinematik Evreni'nin devam filmi olan The Marvels, beklenenin altında bir gişe performansı sergiledi. COVID döneminde çekilmiş olması, doğru yönetici kararlarının alınmaması ve izleyicilerin çizgi roman filmlerine olan ilgisinin azalması gibi faktörler etkili oldu.
WISH
Küresel Hasılat: 128.063.753 $
Disney'in 100. yılını kutlamak amacıyla çekilen animasyon filmi Dilek, karşılaştığı rekabet ve belki de izleyici kitlesini tam olarak çekememesi nedeniyle başarısız oldu.
DUNGEONS & DRAGONS HONOR AMONG THIEVES
Küresel Hasılat: 208.177.026 $
Chris Pine ve Michelle Rodriguez'un yer aldığı film, eğlenceli ve aksiyon dolu olmasına rağmen, belki de Super Mario Kardeşler Filmi ile aynı dönemde vizyona girmesi nedeniyle beklenenin altında kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- 'Kızıl Goncalar'ın mekan izinleri iptal edildi
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Üzülerek söylüyorum' diyerek Erdoğan'ı uyardı
- Kurşun yağdırıp öldürdü: Nedeni ortaya çıktı!
- Atilla Taş'ın tutuklanmasına yol açan olay kamerada