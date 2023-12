Hayao Miyazaki, yeni film projesi üzerinde çalışıyor: 'Nausicaä'nın devamı olabilir...

Yayınlanma: 25.12.2023 - 22:06

Güncelleme: 25.12.2023 - 22:06

Japon yönetmen ve animasyon sanatçısı Hayao Miyazaki, son filmi "The Boy and the Heron"un prömiyeriyle birlikte emekli olmadığını ve yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu haber, Miyazaki hayranlarını heyecanlandırdı, zira ünlü yönetmenin 82 yaşında olmasına rağmen hala aktif bir şekilde çalıştığı görülüyor.

Miyazaki'nin son filmi "The Boy and the Heron", 1979 yapımı "Cagliostro Şatosu"ndan bu yana en büyük gişe başarısı olarak dikkat çekti ve eleştirmenlerden olumlu değerlendirmeler aldı.

Yönetmenin bir sonraki projesi hakkında bilgi sahibi olmak ise hayranları için merak konusu oldu. Miyazaki'nin yeni filmi, ünlü yönetmenin önceki eserlerinden biri olan "Nausicaä"nın devamı olabilir. Bu iddia, Miyazaki'nin bir belgeselde "The Boy and the Heron"un yapımcılığı sırasında Nausicaä karakterini ve onun "evcil hayvanı" Teto'yu çizerken görüntülendiği bir sahnede ortaya atıldı.

Belgeselde yönetmen, "Bu dünyaya dönmek acı verici" ifadelerini kullanarak, yeni projesine dair ipuçları veriyor. Bu durum, Miyazaki'nin "Nausicaä" evrenine geri dönebileceği veya sadece yeni bir manga projesi üzerinde çalıştığı konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Henüz Miyazaki'nin yeni projesi hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ünlü yönetmenin yaratıcılığını sürdürdüğü ve hayranlarını heyecanlandırmaya devam ettiği kesin. Miyazaki'nin izleyicileri, gelecek haberleri sabırsızlıkla bekliyor.