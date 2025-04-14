Timuçin Esen'li 'O da bir şey mi' 19 Nisan'da festivalde

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:15

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:15

En son 2019’da gösterime giren belgesel filmi Kraliçe Lear’dan sonra "O da bir şey mi" adllı yeni filme imza atan ödüllü yönetmen Pelin Esmer, kurmaca uzun metrajlı filmini 44. İstanbul Film Festivali'nin Altın Lale Yarışması bölümünde 19 Nisan Cumartesi günü Türkiye’de ilk kez sinemaseverlerle buluşturacak.

‘Koleksiyoncu’, ‘Oyun’, ‘11'e 10 Kala’, ‘Gözetleme Kulesi’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ ve ‘Kraliçe Lear’ filmlerinin ödüllü yönetmeni Pelin Esmer’in imzasını taşıyan ‘O da bir şey mi’ ilk kez Rotterdam’da izleyici karşısına çıkmıştı.

Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alan film, festival yolculuğuna İstanbul sonrası devam edecek.

Başrollerini Timuçin Esen ve ilk kez kamera karşısına geçen genç oyuncu Merve Asya Özgür'ün paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu, Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

Dilde Mahalli (Rosa Film), Pelin Esmer (Sinefilm) ve Kerem Çatay’ın (Ay Yapım) yapımcılığını üstlendiği film Türkiye- Bulgaristan- Romanya ortak yapımı. Tüm çekimleri Söke ve İstanbul’da tamamlanan filmin önümüzdeki sonbaharda Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin festival gösterimleri; 19 Nisan Cumartesi 21.30'da ekip katıımıyla Atlas 1948'de, 20 Nisan Pazar 13. 30'da ekip katılımıyla Kadıköy Sineması'nda, 22 Nisan Salı günü saat 16.00'da ise Cinewam City’s 7'da yapılacak.