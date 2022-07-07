Timur Selçuk’un anıt mezarı İBB tarafından yaptırıldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Sesi hâlâ kulaklarımızda, besteleri dudaklarımızda. Yıllar geçse de unutulmayacak “Beyaz Güvercin”, “İspanyol Meyhanesi”, “Ekonomi Tıkırında” gibi şarkılarıyla hafızamıza kazınmış ve ne yazık ki çok genç kaybettiğimiz bir sanatçı Timur Selçuk. Münir Nurettin Selçuk’un oğlu, balerin Mercan Selçuk’un babası. Yıllarca beyaz piyanosu ve beyaz kostümleriyle “Beyaz Güvercin” şarkısını seslendirdi.

Timur Selçuk’un anıt mezarı da kuşbakışı bakıldığında bir büyük piyano formunda tasarlandı. Başucunda her an kanatlanmaya hazır bir beyaz güvercinin yer aldığı anıt mezarın ayak ucunda ise emek ve emekçiyi simgeleyen bir çark bulunuyor.

İBB tarafından yaptırılan anıt mezarın açılışına; sanatçının 77. doğum gününde ailesi, sevenleri, öğrencileri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı. Havaya beyaz güvercinler uçuruldu.

Anıt mezar, Piraye Yüksel tarafından Timur Selçuk’un temsil ettiği evrensel değerleri ve sanatsal kişiliği ile bütünleşmiş şekilde tasarlandı, heykel uygulamasını ise Adnan Doğan yaptı. Timur Selçuk, 6 Kasım 2020’de sonsuzluğa uğurlanmıştı.