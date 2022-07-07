Timur Selçuk’un anıt mezarı İBB tarafından yaptırıldı
Timur Selçuk’un başucunda artık piyanosu var. İBB tarafından yaptırılan anıt mezarın açılışına; sanatçının 77. doğum gününde ailesi, sevenleri, öğrencileri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı.
Sesi hâlâ kulaklarımızda, besteleri dudaklarımızda. Yıllar geçse de unutulmayacak “Beyaz Güvercin”, “İspanyol Meyhanesi”, “Ekonomi Tıkırında” gibi şarkılarıyla hafızamıza kazınmış ve ne yazık ki çok genç kaybettiğimiz bir sanatçı Timur Selçuk. Münir Nurettin Selçuk’un oğlu, balerin Mercan Selçuk’un babası. Yıllarca beyaz piyanosu ve beyaz kostümleriyle “Beyaz Güvercin” şarkısını seslendirdi.
Timur Selçuk’un anıt mezarı da kuşbakışı bakıldığında bir büyük piyano formunda tasarlandı. Başucunda her an kanatlanmaya hazır bir beyaz güvercinin yer aldığı anıt mezarın ayak ucunda ise emek ve emekçiyi simgeleyen bir çark bulunuyor.
İBB tarafından yaptırılan anıt mezarın açılışına; sanatçının 77. doğum gününde ailesi, sevenleri, öğrencileri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı. Havaya beyaz güvercinler uçuruldu.
Anıt mezar, Piraye Yüksel tarafından Timur Selçuk’un temsil ettiği evrensel değerleri ve sanatsal kişiliği ile bütünleşmiş şekilde tasarlandı, heykel uygulamasını ise Adnan Doğan yaptı. Timur Selçuk, 6 Kasım 2020’de sonsuzluğa uğurlanmıştı.
Video Haberler
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
- Sağlıkçılardan iş bırakma kararı!
- Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- Ankapark davası sonuçlandı
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi