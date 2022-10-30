Tiyatro Festivali kapsamında, Zorlu PSM’deki etkinlik büyük ilgi gördü

30 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Dansçı ve koreograf Akram Khan ile o zamanlar Paris Operası’nın baş balerini olan Sylvie Guillem’i 2010 yılında, İKSV Tiyatro Festivali’nde izlediğimde büyülenmiştim. İkilinin “Kutsal Canavarlar” gösterisindeki performansları müthişti.

1974 doğumlu Akram Khan dansçı olarak tam emekli değil zira birkaç yıldan beri başrol olmasa da sahnede küçük roller üstleniyor.

Ne ki 2000 yılında kurduğu, halen sanat yönetmenliğini üstlendiği Akram Khan Topluluğu ile günümüzün en önemli koreograflarından biri sayılıyor. Nitekim bir yıl önce Londra’da Sadler’s Wells Tiyatrosu’nda izlediğim “Şeytanı Alt Etmek” gösterisi de nefes kesiciydi. Aynen önceki gece İKSV Tiyatro Festivali kapsamında izlediğim “Orman Kitabı” gibi.

Nereden başlasam? Oyunun apokaliptik başlangıcından m? Sizi simsiyah, fırtınalı diyarlara sürükleyen görsel efektlerden mı yoksa ödüllü İngiliz besteci Jocelyn Pook’un müziğinden mi? Esas adıyla “Orman Kitabını Yeniden Düşlemek” oyunu Mumbai doğumlu İngiliz şair, romancı Rudyard Kipling’ın kitabından uyarlanmış.

Küçük yaşta dansa başlayan ve henüz 10 yaşında iken Kipling’in kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli karakterini canlandıran Akram Khan 37 yıl sonra iklim krizini merkeze alarak oyunu sahneye koyuyor.

HAYVANLAR ALEMİNDE

Senaryosunu Tarık Jordan’ın yazdığı “Orman Kitabı”nın kahramanı Mowgli, suların yükselmesi nedeniyle okyanusta ailesinden ayrı düşen küçük bir kız. Tek başına sularda debelenirken aniden bir kuşun kanadında havalanıp kendisini köpekler, kurtlar, test deneylerinden kaçmış maymunlar, hayvanat bahçesinden tüymüş zürafa, fillerin ve karton kutuların temsil ettiği yılanların ortasında buluyor. Köpek, maymun, kurt gibi hayvan bedenleri bu kadar güzel mi canlandırılır?

Oyunda animasyon tekniğinin yanı sıra kullanılan rotoskop tekniğinden de “Orman Kitabı” sayesinde haberdar oldum. Bu teknikte gerçek dansçıların yaptıkları hareketler filme çekiliyor ve bunun üzerinden animasyon yapılıyor.

Akram Khan’ın oyunun mesajı o kadar net ki: Tüm hırslarımıza rağmen yeryüzünde sadece misafiriz, doğaya ve hayvanlara saygı göstererek ona sahip çıkmalıyız. Nokta.