Tiyatro oyuncusu Alayça Öztürk Gidişoğlu’nun yeni kitabı öykülerden oluşuyor

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Tiyatro ve seslendirme oyuncusu Alayça Öztürk Gidişoğlu, “Mükemmel Bir Sabah”ta yurdum insanlarının sesini bizlere ulaştırıyor. Bu kitap, “Haldun Taner Kabare”, “Mükemmel”, Kızılırmak, “Sihirbaz” ve “Gebe” gibi tiyatro oyunları; “Kötü Kan”, “Masumiyet”, “Bir Zamanlar Çukurova”, “Karnaval” gibi film ve dizilerle hayatımıza girmiş Öztürk Gidişoğlu’nun ilk eseri. Hayatın çaresizliğe sürüklediği adamların, sistemin çarkları arasına sıkışmış kadınların ve mücadeleden usanmayan annelerin başrolünde olduğu tam altı öyküden oluşan “Mükemmel Bir Sabah”, tiyatrocu gözüyle yazılmış bir kitap... Biraz senin, biraz benim, biraz da bizim hikâyemiz. Öztürk Gidişoğlu ile yeni kitabı üzerine konuştuk.

Kitabın oluşum ve fikir sürecinden bahseder misiniz?

Yazmak da tıpkı oyunculuk gibi kendimi ifade etme biçimlerimden biri. Ancak bir kitap çıkarma hayalim hiç olmadı. Yazmaya konservatuvardan mezun olduğum sene bir sinema filmini sahneye uyarlayarak başladım ve yıllar içinde aslında birçok yazı türünde ürettim ancak bunları gün yüzüne çıkarma düşüncem hiç olmadı. Sanırım ben hep kendim için yazdım. Yıllar içinde bu üretimleri paylaştığım çok az insandan biri olan dostum Müge Çoşkunlar ve kitaplarının hayranı olduğum sevgili Raşel Meseri’nin yüreklendirmesi ile hikâyeleri kitap haline getirme cesaretini buldum ve bu sayede yollarımız Orlando Art Yayınları ile kesişti.

HEM GERÇEK HEM KURGU

Kaleme aldığınız hikâyeler kurgu mu? Gerçek mi?

Hikâyelerin hepsi hem gerçek hem kurgu. “Birgül Değil Bingül” öykümdeki Bingül karakteri eziyet gören, hayatı çalınmış binlerce kadından biri ama ben bire bir bir kaleme almadım. Zehra “evde kalmak” ıstırabına yenilmemek için ışığı söndürülmüş, ne aşkı ne hayatı tatmamış bir kadın. Yok mu çevremizde Zehra’lar, Bingül’ler? Tüm öyküler gözlemlerinden büyük izler taşısada bu topraklarda yaşanma potansiyeli yüksek hikâyeler.

YENİ PROJELER...

Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Bu sezon bir yandan Tiyatro Hayal Perdesi ile Üç Kız Kardeş oyunumuz devam edecek bir yandan da başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı Çağatay Tosun’un yönettiği Kötü Kan dizisi ile ekranda olacağım. Sezonun en iddialı ve sürükleyici hikâyelerinden biri olmaya adayız.