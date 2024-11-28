’Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, her çocuğun kültür ve sanatla tanışması amacıyla başlattığı ’Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi, yeni çocuklarla büyümeye devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce çocuğa ulaşan Şehir Tiyatrosu ekipleri, son olarak ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununu Sevgi Evi’nde kalan çocuklar için sahneledi.

’Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi büyüyor
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:35

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her çocuğun kültür ve sanatla tanışması ile hayal dünyasının gelişmesi amacıyla başlattığı ‘Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın’ projesine devam ediyor. Bu kapsamda, Şehir Tiyatrosu ekipleri, ‘İki Bavul Dolusu’ adlı çocuk oyununu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evi’nde kalan çocuklar için sahneledi.

ÇOCUKLAR İLGİLİ VE KEYİFLE İZLEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yer alan Çocuk Sahnesi’nde sergilenen oyunu, Sevgi Evi’ndeki çocuklar büyük bir ilgiyle izledi. Oyun sonrası çocuklar, tiyatro deneyiminden mutlu bir şekilde ayrıldılar.

PROJE BÜYÜK BİR BAŞARI YAKALADI

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, bu projeyi geçtiğimiz yıl büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, projeyi bu sezonda da devam ettirme kararı aldıklarını söyledi. Çocuk oyunlarının okul tatilleriyle kesintiye uğramaması için, Sevgi Evleri’nden gelen çocukları ağırladıklarını ifade eden Erdönmez, “Çocuklar temsilden sonra mutlu bir şekilde ayrıldılar” dedi.


Etiketler: #çocuk tiyatrosu #Mersin #Mersin Büyükşehir Belediyesi

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