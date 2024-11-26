Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

26 Kasım 2024 Salı

Üstüne Prof. Dr. Fakiye Özsoysal’ın hazırladığı ve Mitos Boyut tarafından yayımlanan Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz Üstüne değerli bir kaynak kitap olarak buluşuyor okurla. Kitapta;

Ayşegül Yüksel’in “Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz”, Dikmen Gürün’ün “Erken Cumhuriyet Döneminde Tiyatronun İşlev ve Yönelimleri”, Nihal Kuyumcu’nun “Bourdieu’nun Habitus Kavramı ve 1935’ten Bu Yana Çocuk Tiyatromuz”, Zehra İpşiroğlu’nun “Gülmecenin Eleştirel Gücü”, Metin Balay’ın “Türkiye’de Bertolt Brecht Algısı Üzerine Düşünceler ve Bir Öneri”, Arda Öztürk’ün “Türkiye’de Politik Tiyatro”, Duygu Seda Tomru’nun “Parçalardan Bütüne, Çokluktan Birliğe Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAI)”, Elif Candan’ın “Cumhuriyet Dönemi Kadın Oyun Yazarlarına Feminist Eleştirel Yaklaşımlar” ve Fakiye Özsoysal’ın “Feminist Dramaturji ve Oyunlarımız” başlıklı yazıları yer alıyor.

ÇALIŞMA SÜRECİNİN GELİŞİMİ

Böyle bir kitap hazırlama düşüncesinin gelişimine dair şunları söylüyor Fakiye Özsoysal: F.Ö.- Bu tür çalışmaların öncüsü olan, değerli hocalarımız tiyatromuzun Cumhuriyetin ilanından sonraki yolculuğunu, Cumhuriyetin 50. yılı, 60. yılı ve 75. yılında hazırlamış oldukları kitaplarında kapsamlı bir arşivleme, betimleme, değerlendirme, görüş, düşünce ve analizleriyle zenginleşmiş halde kayıt altına almışlardı. Onların kitaplarını tiyatro tarihimizin akademik düşünceyle beslenmiş tanıklıkları ve belgeleri olarak okumaya, tiyatro araştırmaları ve tiyatro eğitiminde kaynak kitaplar olarak kullanmaya devam ediyoruz. Hocalarımızın öncüler olarak açtığı bu yoldan ilerleyerek, Cumhuriyetimizin 100. yılında tiyatromuzun yolculuğunun nasıl ilerlediğini bu kitapla kayda geçirmek, mirası devam ettirmek istedim.

Bu sözler beni yıllar öncesine götürüyor; öğrencileri olmaktan her zaman onur duyduğum Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Kürsüsü hocalarıma; başta Prof. Dr. Melahat Özgü olmak üzere Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. Özdemir Nutku ve Prof. Dr. Sevda Şener’i bir kez daha anıyorum sevgiyle ve saygıyla... Düşünüyorum da bugün üzerinde çalışmakta olduğum kitabım bana bunca kıymetli hocalarımdan ve özellikle de tez danışmanım Sevda Şener’den bir miras sanki... Dünden bugünlere bir bakış, bir sesleniş...

TİYATROMUZUN YAKIN DÖNEMİ

Evet, duygusallığı askıya alarak yine günümüze dönüyorum ve soruyorum Fakiye Özsoysal’a: “Bu kitabın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?”

F.Ö.- Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz Üstüne kitabında yer alan makalelerin önemi, yazarların özgün görüşleriyle tiyatromuzun yalan dönemini çeşitli açılardan değerlendiriyor olmaları. Ayrıca, kitapta genelde tiyatro özelde tiyatromuz üstüne yorum ve görüşlerin gelecekteki çalışmalara hem arşiv araştırmaları hem de yorumlar ve değerlendirmeler açısından katkı sağlayan dikkat çekici ve ayırt edici bir özelliğinin olduğu da söylenebilir. Kitabı anlamlı kılan önemli bir diğer ayrıntı da tiyatro alanında yetişmiş hocaların, birbirini geliştirmiş nesillerin kitaptaki bu birlikteliği. Cumhuriyetimizin kazanımlarının önemli bir parçası nesillerin birbirini kucaklaması ve çoğaltmasıdır da kanımca. Bu kitapta, Cumhuriyetin 100. yılında tiyatromuz üstüne düşünmek için yola çıkılmasının anlamlı ve özel bir çalışma olduğu kanısındayım.