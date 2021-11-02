Tokyo temkinli, festival iyimser

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Son dönem Covid-19 vaka ve ölümlerindeki düşüşle rahatlamasına rağmen Japonya’nın hâlâ sıkı bir sınır politikası uygulaması nedeniyle festivalin açılış gecesi kalabalık değildi ama bu yıl ana yarışmanın jüri başkanlığını yapan şahane Isabel Huppert’in varlığı yetti. Clint Easwood’un yönettiği “Cry Macho”yla açılış yapan festivalin kırmızı halısında boy gösteren Huppert, gayet iyimserdi ve “Sonunda yeniden salonlara dönebildiğimiz için ne kadar şanslıyız! Bizi bir araya getiren de sinema sevgisi, daha ne olsun!” sözleriyle festivali başlatmış oldu. Gelemediği için açılışa bir video mesajıyla katılan 91 yaşındaki Easwood, filminde gerçek gücün ve ve dayanıklılığın manasını yorumlamaya çalıştığını ve pandemi koşullarında çektiği bu filmin sinema endüstrisine cesaret ve güç vermesini umduğunu söyleyerek festivalin iyimser havasına kendince katkıda bulundu.

‘DÖRT DUVAR’ VE ‘TURNA MİSALİ’

Geçen yıl Covid-19 önlemleri nedeniyle uluslararası konuklarını ağırlayamadığı için jürilerini iptal eden ve üç ayrı yarışmasını tek başlık altında toplayan festival bu yıl olabildiğince normale dönse de çoğu sinemacı konuğu gibi biz uluslararası sinema yazarlarını da “çevrimçi” ağırlıyor. Ana yarışmadaki 15 film arasında “Sarhoş Atlar Zamanı” ve “Kaplumbağalar da Uçar” gibi filmlerinden tanıdığımız Iranlı Kürt yönetmen Bahman Gobadi’nin Istanbul’da çektiği “Dört Duvar” öne çıkıyor. Sürgünde yaşayan Gobadi, bu kez evinin önüne inşa edilen binayla manzarası ve dolayısıyla ufku karartılan bir müzisyenin (Amir Aghaee) otoriteye ve bir nevi dünyanın geri kalanına karşı verdiği kırık mücadeleyi anlatıyor. Fatih Al ve Funda Eryigit gibi oyuncuların da yer aldığı filmin galası yarın yapılacak. Ana yarışmada Filipinli üstat Brillante Mendoza’nın Payback” adlı yeni filmi gibi merakla beklenenler de var.

30 Ekim-8 Kasım arasında gerçekleşen festivalin Asian Future yarışmasında yer almayı başaran bizden bir film var. Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz’un, yapımcılığını Eyüp Boz’un üstlendiği “Turna Misali” Anadolu’nun bin yıllık göçer kültürünü sürdüren Sarıkeçili yörüklerini anlatıyor. İlk gösterimi dün gerçekleşen film bu hafta da seyircilerle buluşacak. Japon animasyonlarından üstat Tanaka Kinuyo’nun klasikleşmiş filmlerine uzanan geniş festival seçkisinde, Altın Palmiyeli Hirokazu Kore-eda’nın organize ettiği sinema sohbetleri de kuşkusuz büyük ilgi çekecek.