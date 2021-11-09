Tokyo’da büyük ödül kadınlık için

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Kocasının intiharından sonra erkek egemen toplumun baskısıyla baş etmeye çalışan, evini dahi kaybetme noktasına gelen bir kadını anlatan Kosova filmi “Vera Denizi Düşlüyor/Vera Dreams of the Sea” Tokyo’da büyük ödül kazandı. Jüri başkanı Fransız oyuncu İsabelle Huppert, filmin genç kadın yönetmeni Kaltrina Krasniqi’den övgüyle söz etti ve ataerkil düzendeki mücadeleyi anlatan bu filmle yönetmenin yeni kuşak kadın sinemacıların arasına katıldığını söyledi. Film ayrıca 30 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Dün gece gerçekleşen kapanış törenine Japonya’nın sıkı pandemi önlemleri nedeniyle çoğu ödül sahibi katılamadı ama teşekkür ve kabul konuşmaları video mesajlarıyla zaten halledilmişti.

30 Ekim - 8 Kasım arasında gerçekleşen 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışmasında en iyi yönetmen ödülü “Şair/Poet” filmiyle Kazak sinemasının önemli isimlerinden Darezhan Omirbayev kazandı. Omirbayev, önceki söyleşisinde sanaçıların yaşadığı dönem ve çevresiyle kopuk olmaması gerektiğini düşünerek bu fılmi yaptığını ve Kazak dili gibi küreselleşmeyle önemini yitiren dilleri gündeme getirmek istediğini söylemişti. “Sarhoş Atlar Zamanı” ve “Kaplumbağalar da Uçar” gibi filmlerinden tanıdığımız Iranlı Kürt yönetmen Bahman Gobadi’nin Türkiye’de çektiği ve günümüzdeki akıl almaz yozlaşmayı kara mizahla yorumlamaya çalıştığı “Dört Duvar” da festivalden ödülsüz dönmedi ve “en iyi erkek” ödülü filmin dört oyuncusuna, Amir Aghaee, Fatih Al, Barış Yıldiz ve Onur Buldu’ya verildi.

Bu yıl kadın yönetmenlerin ve kadın hikâyelerinin öne çıktığı yarışmada “en iyi kadın oyuncu” ödülünü ABD-Meksika ortak yapımı “Diğer Tom/El otro Tom” filmindeki yalnız anne rolüyle Julia Chavez aldı. “Jüri özel ödülü” ise uyuşturucu çetelerinin kaçırdığı kızını korkusuzca arayan bir başka Meksikalı anneyi anlatan “La Civil” filmi kazandı.

Isabelle Huppert’ın özel mansiyonla övdüğü Japon filmi “Just Remembering” ise genç yönetmeni Matsui Daigo’ya ayrıca “seyirci ödülü”nü kazandırdı. Film iki eski sevgilinin kısa bir süre için biraraya gelişini zariflikle anlatmasıyla öne çıkıyor. Asian Future yarışmasında yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz’un yaptığı “Turna Misali” ise ödülsüz döndü. Bu bölümdeki en iyi film ödülünü ailesini geçindirmeye çalışan 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu anlatan Iran yapımı “World, Northern Hemisphere” kazandı.