Tom Cruise, Alejandro G. Iñárritu imzalı filmde yer alacak...

Tom Cruise'un yeni projesinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Filmin yönetmeni Oscar ödüllü Alejandro G. Iñárritu olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:13
Tom Cruise, Alejandro G. Iñárritu imzalı filmde yer alacak...
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Hollywood'un efsanevi isimlerinden Tom Cruise, Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñárritu'nun yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Warner Bros. ve Legendary Entertainment, Cruise'un başrolde yer alacağı, şu ana kadar ismi açıklanmayan projeyi hayata geçirmek için görüşmeler yapıyor.

Iñárritu'nun 2015 yapımı The Revenant'tan bu yana ilk İngilizce filmi olacak bu proje, büyük bir gizlilikle sürdürülüyor. Yönetmen, 2023 yılında Sabina Berman ile birlikte kaleme aldığı senaryosuyla, Birdman'deki ortak yazarları Alexander Dinelaris ve Nicolas Giacobone ile tekrar bir araya geliyor.

Tom Cruise, geçtiğimiz ay Warner Bros. ile stratejik bir ortaklık kurma kararı alarak yapımcılık koltuğuna da oturmuştu. Bu proje, Cruise'un bu yeni dönemdeki ilk filmi olacak ve aynı zamanda yapımcılık görevini de üstlenecek. Legendary'nin de projede yapımcı olarak yer alması bekleniyor.

Filmle ilgili detaylar şu ana kadar gizli tutuluyor ve sadece Iñárritu'nun önceki başarılarından esinlenilen bir orijinal hikayeyi içereceği biliniyor. Projenin Cruise'un kariyerinde önemli bir dönemeç olması ve büyük beklentilere neden olması bekleniyor.

Iñárritu, The Revenant ile gişede büyük başarı elde etmiş ve iki Oscar ödülü kazanmıştı. Cruise ise Mission: Impossible serisi ve Top Gun: Maverick gibi gişe rekorları kıran yapımlarla adından söz ettirmiş, aynı zamanda Stanley Kubrick ve Paul Thomas Anderson gibi usta yönetmenlerle çalışmaktan çekinmemiş bir isim olarak biliniyor.


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