Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü, Cin Ali Vakfı’na verildi

İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü, eğitim alanında yürüttükleri başarılı çalışmalar nedeniyle Cin Ali Vakfı’na önceki gün İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı’nda (İHTBV) düzenlenen bir törenle verildi. Törene, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Doğan Dağdelen, ÇYDD Ankara Şube Başkanı Sinan Kavak, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Tan, İHTBV Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Haluk Erdem ve Dr. Akasya Kansu Karadağ, Dr. Niyazi Altunya, eğitimci-siyasetçi Mustafa Gazalcı, eğitimciler ve dernek üyeleri de katıldı. Tonguç’un ölüm yıldönümünde düzenlenen törende konuşan İHTBV Başkanı Işık Kansu, Tonguç’un kişiliğinden ve vakfın çalışmalarından söz etti. Cin Ali Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Emre Apaydın da, Tonguç Eğitim Uygulamaları Ödülü’nü aldıklarından dolayı büyük onur duyduklarını ifade etti. Ödülü, Cin Ali Vakfı yöneticileri Nevin Apaydın ve Dr. Nesrin Kalaycıoğlu’na İHTBV Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu ile Gülin Onat Bayır birlikte sundular.