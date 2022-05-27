‘Top Gun: MaverIck’ bugün gösterimde

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Defalarca seyrettiğim ilk filmin devamını da iki yıldır bekliyordum. Covid-19 pandemisi nedeniyle gösterim tarihi iki yıl ertelenen film başlamadan önce Tom Cruise’un bizlere bir mesajı vardı.

Cruise, “Herkese merhaba, ‘Top Gun: Maverick’e hoş geldiniz. Yıllardır pek çok kişi, inanılmaz oyuncu kadromuz ve ekibimiz ile size elimizden gelen en sürükleyici ve özgün film deneyimi yaşatmak için çok çalıştık. Filmde gerçek F-18’ler, gerçek G kuvveti, gerçek hız yer alıyor. Burada bu salonda olduğunuz ve filmi büyük ekranda izleyeceğiniz için çok mutluyuz. ”

ESKİSİNDEN DAHA EFSANE

Film, beklentimin çok üstündeydi. Filmin kurgusu, klişelerden uzak olması, oyunculuklar, bir önceki filmde kullanılan efsane müzikler bizi o diyara götürdü. Filmin etkisinden çıkmam birkaç saatimi aldı. Aksiyon, dram, heyecan, sadakat, aşk... Her duygumuzu hareke geçiren filmdeki uçuş sahneleri ise daha çok konuşulacağa benziyor. Filmdeki görsel şöleni, ekip arkadaşlığını, heyecan verici hava aksiyonunu, şaşırtıcı bir duygusal dalgalanmayı ve Tom Cruise’un müthiş oyunculuğunu görmek isteyenler için film bugün gösterimde. Filmin konusuna gelecek olursak “Top Gun: Maverick”, pilot Pete namı değer “Maverick” Mitchell’in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri “Maverick”in donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar. Karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle, hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.