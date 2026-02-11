‘Toplumun Keşfi: Göbeklitepe ve 12 Bin Yıl önce Taş Tepeler’de Yaşam’ isimli sergi Berlin’de

Şanlıurfa’da yürütülen “Taş Tepeler Projesi” kapsamındaki çalışmalardan elde edilen çok sayıda eser, Berlin Müze Adası’ndaki James Simon Galerie’de sergilenecek. Ziyaretçiler sergiyi dün gezmeye başladı. “Toplumun Keşfi: Göbeklitepe ve 12 Bin Yıl önce Taş Tepeler’de Yaşam” isimli sergi, Berlin Museuminsel’de 19 Temmuz’a kadar açık kalacak.

Taş Tepeler kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ile sergi üzerine konuştuk.

SEKİZ TEMA

Sergide, Şanlıurfa Müzesi’nden getirilen ve neolitik çağa tarihlenen 89 eser bulunduğunu söyleyen Karul, “Yurtdışında ilk kez sergilenecek bu eserlerin yanı sıra teşhirde hem Türkiye’den giden hem de Heidelberg’de bulunan replika eserler de yer buluyor” diyor ve ekliyor: “Ayrıca İspanyol fotoğraf sanatçısı, Isabel Munoz’un Taş Tepeler kazı alanlarından çektiği fotoğraflar sergiyi zenginleştiriyor.

Serginin sekiz teması var. Bunlar insan, hayvan, avcılık, toplum gibi temalar. Hepsi aklıma gelmiyor, yazarım. Ve eserleri de buna göre seçtik.

Buradaki kurgumuz aslında tarih öncesi dönemde insanların ilk kez kalabalık gruplar halinde birlikte yaşamasına bağlı olarak toplumu oluşturmaları toplumun birçok bileşeni var.”

Ayrıca Karul sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunların içerisinde kuşkusuz insanın karnını doyurması, sosyal organizasyon, ortak işgücü, inançlar, ritüeller gibi birçok bağlam kapsıyor. Biz de sergide eserleri seçerken bu bağlamlara dikkat bir seçki yaptık.

Dolayısıyla sergide hava aletlerinden tutun insan heykellerine kadar büyük bir çeşitlilik var” diyor.

İNSANLIK TARİHİNE KATKI

Karul, eserlerin yurtdışına gitmesiyle ilgili bir risk olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Sergi herhangi bir risk taşımıyor tam aksine Taş Tepeler Projesi Anadolu’nun insanlık tarihine yaptığı katkıyı Berlin gibi bir kültür başkentinde insanlarla bir araya getirerek önemli misyon üstleniyor. Burada şu unutulmamalı: Alman meslektaşlarımızla çok uzun süredir bir işbirliği yapıyoruz, Urfa’daki çalışmalara yaptıkları katkı belli, dolayısıyla böyle bir uluslararası serginin Berlin’de başlaması anlamlı.”

ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ

“Serginin Berlin’de olmasının anlamlı bir başka yönü daha var” diyen Karul, “Biliyorsunuz Almanya, özellikle Berlin, Türk vatandaşlarının Avrupa’daki en yoğun yaşadığı yer. Türkiye’den giden eserler, onların da ilgisini çekecektir, iyi hissettirecektir. Kendi ülkelerindeki bu kültürel zenginliği şu anda yaşadıkları yerde görmek, belki de gurur duymalarını sağlayacak” diyor.

Ülkemiz açısından önemli olduğunun altını çizen Karul, “Daha önce Taş Tepeler’den bazı replikalar, örneğin Roma kolyesi sergilenmiş, 6 milyon civarı ziyaretçinin görmesi sağlanmıştı. Şu anda da Berlin’de Müzeler Adası’nda James Simon Galeri’de bu eserler sergileniyor. Müze Adası Berlin’de en çok ziyaret edilen yer. Bu bakımdan eserlerin burada bulunması sadece Almanya’da yaşayanlar için değil, Almanya’ya gelenlerin de görebileceği bir sergi anlamına geliyor” diyor.