‘Toprak’ adlı film yine ödüle değer görüldü

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

İkincisi düzenlenen, RAGFF - Retro Avant Garde Film Festivali, dünyada aynı anda, 3 farklı ülkede düzenlenmekte olan bir film festivali.

Bu organizasyon, Venezia, Kahire ve New York’u kapsayarak, düzenlenmekte. 2021 yılının sonuna doğru, dünyanın pek çok uluslararası filminin dahil olduğu yarışmaların sonucu, yine salgın koşulları gereği dijital olarak açıklandı. Yarışmaya dünyadan birçok uluslararası film katıldı. Türk yönetmenin ilk uzun metraj filmi TOPRAK, Türkiye prömiyerini geçtiğimiz aylarda İzmir, Buca’da düzenlenen 7. Balkan Panorama Film Festivalinde yapmıştı. Film, 2. RAGFF - Retro Avant Garde Film Festival’ de Toprak filmine Kahire, “Mısır En İyi Film” ödülüne layık bulunurken aynı festivalin İtalya’da ki yarışmasında ise Venezia, İtalya En İyi Aktör Numan Çakır, alarak taçlandı. Böylelikle Toprak filmi, toplamda uluslararası 42 ödül sahibi olurken, En İyi oyuncu ödülü ile Numan Çakır, toplamda beş uluslararası ödülün sahibi olmuş oldu.