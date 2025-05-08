Tove Jansson’un eserleri, Beyoğlu’ndaki Aynalı Geçit’te sergileniyor: Mumiler İstanbul’da

Yayınlanma: 08.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 08:51

Açılışa, Finlandiya’nın Türkiye Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Jansson’un yeğeni Sophia Jansson ve Ayrıntı Yayın Grubu Direktörü Gökçe Alper’in yanı sıra sanatseverler katıldı.

ESKİZLER, KARİKATÜRLER...

Sergi, çağdaş çocuk edebiyatını değiştiren çok disiplinli sanatçının eskizlerinde, karikatürleri, kitap illüstrasyonlarından ve tablolarından oluşuyor. Sergi, Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere, Finland ortaklığında düzenleniyor. Sergide, Finlandiya’nın Tampere kentinde bulunan ve sanatçının bağışladığı orijinal eserlerle kurulan müzenin 40 eserlik bir seçkisi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sophia Jansson sergi daveti öncesinde, Özel Taş Okulları’nda, 80 yıl önce yayımlanan Mumiler ve Büyük Sel Baskını kitabını okuyan çocuklarla bir araya gelerek sorularını da yanıtladı. Jansson önümüzdeki günlerde Hatay’da UNICEF işbirliğiyle “Künüf’ü Kim Teselli Edecek?” kitabı bağlamında çocuklarla bir drama etkinliği düzenleyecek ve ardından, açılış konuşmasını yapacağı IV. Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali kapsamında “Mumiler ve Mumi Vadisi” sergisinin açılışı da dahil olmak üzere birçok etkinliğe katılacak.

FARKLI ETKİNLİKLER

Sergi, 17 Mayıs’a kadar pazar günleri hariç her gün 11.00- 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Jansson “Mumiler”i tam 80 yıl önce yarattı. Mumi (Moomin) adlı bireyleri hayaller, umutlar, sevgi bağları ve dostluklar etrafında şekillendi. Tüm dünyada çok sevilen Mumiler’in yanı sıra hem çocukların hem de yetişkinlerin çok sevdiği onlarca kitaba imza attı. Ancak Jansson edebiyata olan tutkusu dışında çizimde, resimde ve tiyatroda da uğraş vermiş. Dünya edebiyat çevrelerinde “kültürel bir ikon” olarak tanınan ve 2001 yılında yaşamını yitiren Jansson, pek çok da ödülle onurlandırıldı.