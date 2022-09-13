13 Eylül 2022 Salı, 15:49

Jean De La Fontaine'nin yazdığı, Nurullah Kalkan'ın çevirisini yaptığı oyunun, dekor tasarımı Büşra Eroğlu Aydın, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Salih Kerem Memişoğlu, koreografisi ise Köksal Ünal'a ait.

OYUNUN KONUSU

"Zamanın birinde, güzel bir ormanda hayvanlar ve bitkiler bir arada yaşarmış. Hepsi sevgi dolu, neşe dolu şarkılar söylermiş. Ancak kurnazlığıyla bilinen bir de tilki varmış. Bu tilki her hayvana musallat olan, onları canından bezdiren bir tilkiymiş. Karga’nın peynirini almadığı gün, Leylek’in canını sıkarmış. Kurt’un elinden kaçtığı gibi keçiyi kuyulara kapatırmış. Bununla da kalmaz daha ne kurnazlıklar yaparmış. Gel zaman git zaman orman ahalisi bu durumdan illallah etmiş, bu böyle devam etmez deyip, bir heyet kurup ormanlar kralı aslanı ziyarete gitmişler… Fransız ve dünya edebiyatının dev klasiklerinden biri olan La Fontaine’nin birçok masalı bir arada karşımıza çıkıyor. Bakalım bu oyunda kurnaz tilkinin yaptıkları yanına kalacak mı?"

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunda, Mahir Elvan, Sıla Ömeroğlu, Faik Gürbüzlü, Burhan Kurt, Oğuzhan Asak, Pelin Beğendi, Durulcan Yaman, Derya Hatipoğlu, Elif Epcimoğlu, Dilan Serinyel, Ensar Kaplan, Göknur Paslı, Ebru Karahasan, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aybüke Yılmaz Kurt rol alıyor.

Çocukların ağaç ve orman sevgisini arttırmak, var olan orman ve çevre koruma duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla sahnelenecek oyun, 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yapacak.