Kartal'da, Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali başladı
Kartal’da çocukların edebiyat ve sanata ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali' başladı.
Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Romanya, Macaristan ve Makedonya olmak üzere 5 ülkeden 45 yazar 'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali'ne katıldı. Festival kapsamında konserler, oyun atölyeleri ve söyleşiler düzenlenecek.
ÇOCUK TİYATROLARI SAHNELENDİ
Geleneksel sokak oyunları, oyun atölyeleri, masal dinletileri ile başlayan festivalde, çocuklar boyama atölyeleri ve sahne gösterileri ile eğlence dolu anlar yaşadı. Masal kahramanları ile bir arada olmanın keyfini çıkaran çocuklar görsel bir şölene de tanıklık etti. Festivalin ilk gününde çocuk tiyatroları da yer aldı. Karlar Ülkesi ve Dostum İbiş adlı çocuk oyunları sahnelendi. Oyunları aileleri ile beraber izleyen minikler, bol bol kahkaha attı.
ÜNLÜ YAZARLAR OKURLARIYLA BİR ARADA
Günün diğer etkinlikleri ise, çocuk edebiyatının ele alındığı söyleşiler oldu. Edebiyatın öne çıkan isimlerinden, Yazar Sema Çeker ‘Masal ve Kadın’ konusunu ele alırken, Şebnem Balevi ise ‘Çocuk Edebiyatında Mitoloji’ başlığı altında okurlarıyla buluştu.
FESTİVALİN ONUR KONUĞU: FATOŞ İNHAN
Festival kapsamında Fatoş İnhan ‘Onur Konuğu’ olarak söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi boyunca, Fatoş İnhan yaşamını ve iş hayatını ele aldı. İnhan, söyleşide hayatı boyunca çocuklarla ilgili bir iş yapmanın mutluluğunu ifade etti.
Ayrıca, Fatoş İnhan müzeye ‘Nasreddin Hoca’ oyuncağını armağan etti.
SANATÇI GÖKSEL DOĞANÇAY’ SAHNE ALDI
Festivalin ilk günündeki son etkinlik ise sevilen rock müziği sanatçısı Göksel Doğançay’ın konseri oldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçı Doğançay yaklaşık 2 saat boyunca sahnedeki performansıyla tam not aldı. Yüzlerce insan, sevilen sanatçının seslendirdiği, ‘Dönence, ‘Islak Islak’ gibi dillere dolanan şarkılara eşlik ederek adeta kendinden geçti.
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