Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Sessizlik! Kayıttayız' ve 'Alice Harikalar Diyarında' oyunlarını sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sessizlik! Kayıttayız" ile "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunları sahnelemeye devam edecek.

Buğra Koçtepe'nin yönettiği, İpek Özgüven'in çevirdiği "Sessizlik! Kayıttayız" oyununda, bir film çekiminde kiralanan sahnede geçen hikaye eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Tek perdelik oyun bugün ve yarın akşam 20.00'de, 6 Aralık'ta 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

TDT, "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu da sahneleyecek.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun, 7 Aralık'ta 13.00'te çocuk izleyicisiyle buluşacak.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 5 Aralık'ta "Bir Bavul Oyun" ve 6 Aralık'ta "Pinokyo" adlı çocuk oyunları saat 14.00'te, 9 Aralık'ta ise "Muhacirlik" 20.00'de sahnelenecek. Trabzon Taka Müzik ve Halkoyunları Derneğince 10 Aralık 19.00'da Türk halk müziği konseri düzenlenecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde de bu akşam 20.30'da "On Yıl Sonra" ile 8 Aralık'ta 20.00'de "Sefiller" tiyatro oyunları, 9 Aralık'ta da 20.00'de "Memleket Kumaşı" ile Sunay Akın gösteri sunacak.